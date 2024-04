Fuoco, aggressioni e incidenti: nottata di soccorsi a Monza e in Brianza

Una nottata di fuoco e di interventi per aggressioni e incidenti stradali. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile sono stati diverse le emergenze che hanno tenuto impegnato il personale sanitario dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

Prima il fuoco: intorno alle 22 infatti a Concorezzo, all'altezza dell'incrocio del Malcantone, lungo la provinciale Milano-Imbersago, è divampato un rogo che ha interessato un capannone adibito a magazzino, co una colonna di fumo visibile a distanza. Qui sono intervenute diverse squadre di pompieri per estinguere le fiamme e alcuni mezzi del 11 con nove persone soccorse, per inalazione di fumo. Ma il rogo di Concorezzo, l'ennesimo a un capannone della città, non è stata l'unica emergenza del sabato sera dei soccorsi a Monza e Brianza.

Poco prima della mezzanotte due ambulanze e un'automedica allertate in codice rosso sono invece intervenute lungo la Valassina, all'altezza di Lissone, per un sinistro che ha coinvolto due vetture e cinque giovanissimi, con a bordo anche una bambina di due anni. Un solo trasferimento in ospedale, in codice giallo.

A Vedano al Lambro per un 69enne l'emergenza invece è stata l'alcol: dopo aver alzato un po' il gomito, l'uomo avrebbe accusato alcuni sintomi di malessere ed è statao soccorso da una ambulanza e trasferito in ospedale. Poco prima un'altra ambulanza, per lo stesso motivo, era stata allertata anche a Seregno, in piazza Giuseppe Parini. A Lissone invece, nel cuore della nottata, due ambulanze, a poco distanza l'una dall'altra, tra le due e le quattro del mattino, sono intervenute per soccorrere due uomini di 22 e 43 anni in seguito a quella che è stata segnalata come una aggressione. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice verde.