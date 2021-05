Maxi mobilitazione di forze dell'ordine e soccorsi per un uomo barricato in casa

In via Pellico a Nova Milanese

Maxi mobilitazione di forze dell'ordine e soccorsi in via Pellico a Nova Milanese. Nella tarda mattinata del 4 maggio è scattato un intervento di emergenza per un uomo che si sarebbe barricato in casa che si suppone possa essere armato. Secondo quanto al momento ricostruito nell'appartamento - dove era inizialmente presente anche la moglie - erano intervenuti gli agenti della polizia locale per una lite domestica poi però la situazione sarebbe degenerata.

In via Pellico sono giunti i carabinieri della compagnia di Desio che hanno circondato il palazzo e i vigili del fuoco con diverse squadre dal comando provinciale di Monza e Brianza. La polizia locale ha chiuso il tratto e al momento sono in corso le trattative con l'uomo.

Seguiranno aggiornamenti.