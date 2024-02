Non si ferma all'alt dei carabinieri: nell'auto aveva mezzo kg di ketamina

Quando i carabinieri hanno alzato la paletta per intimare l’alt l’uomo, invece di fermarsi, ha spinto il piede sull’acceleratore ed è fuggito a folle velocità per le vie del centro. Dopo un breve inseguimento i carabinieri lo hanno raggiunto e fermato scoprendo che nell’auto aveva 500 grammi di ketamina.

Il fatto è accaduto a Nova Milanese nella notte tra il 7 e l’8 febbraio quando i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo ha 36 anni, è ecuadoregno e vive in Brianza, ad Albiate.

Quando i militari al termine dell’inseguimento sono riusciti a bloccarlo, durante la perquisizione hanno scoperto che nell’auto del 36enne c’era circa mezzo chilogrammo di ketamina, una sostanza stupefacente che agisce sul sistema nervoso centrale. La droga era suddivisa in diversi involucri, ben nascosti all'interno dell'auto.Inoltre è stata trovata la carta di identità di un 30enne comasco, che aveva già denunciato lo smarrimento del documento alla tenenza carabinieri di Cesano Maderno. Il 36enne è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’uomo è stato trasferito nella camera di sicurezza del reparto, nell’attesa dell’udienza di convalida.