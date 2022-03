Il divano 'stupefacente' del pusher: nella fodera un chilo di droga

Si sdraiava sulla droga. Letteralmente. Un uomo di 44 anni, un cittadino marocchino con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia a Nova Milanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati scoperti più di due chili di droga, nascosti tra l'armadio e il divano.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che da qualche giorno avevano cominciato a tenere d'occhio il 44enne sospettando che potesse spacciare tra le province di Monza e Milano.

In mattinata, quando lo hanno visto uscire dal suo appartamento, e certi di andare a colpo sicuro, i poliziotti lo hanno bloccato e sono tornati nell'abitazione insieme a lui. Sul tavolo della cucina sono subito stati trovati 700 euro in contanti e 12 grammi di hashish nascosti in un ovetto di plastica. Il resto lo ha fatto invece il fiuto di un cane dell'unità cinofila, che ha permesso agli agenti di mettere le mani su un chilo di cocaina nascosto nella fodera del cuscino del divano e su un chilo di hashis che era sistemato in un borsone all'interno dell'armadio.

Da sotto lo stesso divano è poi saltata fuori anche una cassetta di sicurezza al cui interno c'erano 8mila euro in contanti, che sono stati sequestrati. Il 44enne, che già in passato aveva avuto guai con la giustizia per droga, è stato quindi arrestato.