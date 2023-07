Trovato il corpo senza vita di una donna nel Villoresi

Una scoperta agghiacciante nella serata di sabato 15 luglio a Nova Milanese dove il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nel canale Villoresi.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 in via Garibaldi e dopo la chiamata al 118 sul posto sono giunti la polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Desio, i vigili del fuoco di Monza con il gruppo sommozzatori e un'ambulanza della Croce rossa di Cinisello Balsamo. Per la donna, 67 anni, non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ora sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto.