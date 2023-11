Incendio nel ristorante brianzolo, due dipendenti in ospedale

Nella mattinata del 27 novembre, intorno alle 10.30, a Nova Milanese, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato in un ristorante di piazza Libertà.

Le fiamme sarebbero principiate dalla canna fumaria della cucina del locale, dando luogo a una fitta coltre di fumo. A intervenire sul posto due mezzi dal Distaccamento di Desio dei vigli del fuoco, un'autopompa e un carro soccorso, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del caso. Le fiamme non si sono fortunatamente propagate agli altri locali del ristorante.

A finire in ospedale per aver respirato il fumo generato dalle fiamme (ma senza riportare gravi ferite o ustioni) sono stati due dipendenti del locale, di 47 e 55 anni. Portati in codice giallo per accertamenti al San Gerardo da un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano.