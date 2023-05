Da oggi si cambia: ecco dove a Monza non bisogna spostare l'auto quando c'è pulizia della strada

Da oggi, lunedì 15 maggio, per molti monzesi (ma non ancora per tutti) non ci sarà più il problema di dover spostare l'auto quando c'è pulizia della strada. Dopo l'avvio alcuni mesi fa della sperimentazione (già introdotta dalla giunta Allevi, ma poi tolta da quella Pilotto per un intervento di pulizia straordinaria delle strade e di riorganizzazione del servizio) a San Fruttuoso, da oggi il servizio viene ampliato anche in altre parti della città. Con l'annuncio del sindaco dell'intenzione di ampliarlo, entro la fine del 2023, anche nel resto della città. Ecco che cosa cambia da oggi a San Carlo, San Giuseppe, Triante e San Rocco.

Come cambia la pulizia strade a Monza

Nei tre quartieri che si aggiungeranno a San Fruttuoso le operazioni di igiene urbana prevedono l’impiego di autospazzatrici che lavoreranno in sinergia con gli operatori: per questo in alcune strade non sarà più necessario spostare i veicoli per lo spazzamento mentre in altre - per la loro particolare conformazione– occorrerà continuare a spostarli. In questi giorni i tecnici di Impresa Sangalli stanno aggiornando la segnaletica stradale posta all’inizio di ciascuna via per informare i cittadini sulle nuove modalità che saranno avviate il 15 maggio: "la comunicazione capillare sarà assicurata anche da una campagna informativa porta a porta, oltre che dalla comunicazione online" assicurano dal municipio. Per conoscere l'elenco consultare l’elenco completo delle vie e tutte le informazioni aggiornate su www.monzapulita.it.

“Stiamo procedendo, un passo dopo l’altro, a migliorare il servizio – spiega il sindaco Paolo Pilotto – consapevoli che un risultato duraturo potrà essere ottenuto solo con la collaborazione piena di tutti i soggetti coinvolti: il Comune, i cittadini e Impresa Sangalli”. Da alcune settimane sono entrati a far parte della flotta impiegata in città 17 nuovi mezzi per i servizi di raccolta, oltre a una nuova attrezzatura a spazzola per diserbo; soffiatori elettrici; un aspiratore elettrico Glutton; una lavastrade elettrica; una mini spazzatrice elettrica. Si aggiungono alla flotta già in funzione, che comprende, tra l’altro, autocarri elettrici per pulizia manuale, spazzatrici a metano, autocarri per la raccolta differenziata e mini compattatori a metano.

Di seguito, nel dettaglio, le novità e i divieti quartiere per quartiere.

San Carlo - San Giuseppe

Per il quartiere San Carlo - San Giuseppe, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Borsellino e Falcone, ambo i lati

Calatafimi, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra via Marsala, prossimità civico 1 sino a via don Ratti, prossimità civico 13

Campania

Cavallotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Monte Cervino

Curtatone, ambo i lati

Fiumelatte, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Aldina e Trasimeno

Friuli, ambo i lati

Garigliano, ambo i lati

Guerrazzi, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i civici 32 e civico 38 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 45 e civico 55

Lipari, ambo i lati

Magenta, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 4 e cvc 12b

Marsala, tratto compreso tra l’intersezione con via XX settembre e via Umberto I

A. Mauri, ambo i lati

Monte Cengio, ambo i lati

Pacinotti, ambo i lati, eccetto area di parcheggio in prossimità del cvc 1

Silva, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 36 e civico 39 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 9 e civico 11

Solferino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Mauri e via don G. Minzoni

Stuarenghi, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

San Rocco

Per il quartiere San Rocco, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Africa, ambo i lati

Aquileia, ambo i lati

Aristotele, ambo i lati

Barzago e Beretta, ambo i lati

Bettola, lato civici pari

Borgazzi, ambo i lati

Carnia, ambo i lati

Cellini, ambo i lati

Cividale del Friuli, ambo i lati

Marconi, ambo i lati

Monfalcone, ambo i lati

Monte Grappa, ambo i lati

Monte Nero, ambo i lati

Monte Sabotino, ambo i lati

Monte Santo, ambo i lati ad eccezione delle aree di parcheggio in prossimità dei civici 18/20/22/24 e dell’area di parcheggio in prossimità di via Udine

Orsini, ambo i lati

Paisiello, ambo i lati

Perugino, ambo i lati

Platone, ambo i lati

Sansovino, ambo i lati

Socrate, ambo i lati

Somalia

Talete, ambo i lati

Tolstoj, lato civici dispari

Toniolo, ambo i lati

Val d’Ossola, ambo i lati

Zara, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

Triante

Per il quartiere Triante, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Abba, ambo i lati

Adigrat, ambo i lati

Berchet, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Carlo Emanuele I, ambo i lati

Dolomiti, ambo i lati

Cavallotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monte Cervino e viale Lombardia

Gondar, ambo i lati

Macallè, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Massaua e il civico 17

Marmolada, ambo i lati

Massaua, ambo i lati

Minerva, ambo i lati

Montelungo, ambo i lati

Pitagora, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Cavallotti e don Guanella

Re di Puglia, ambo i lati

San Gottardo, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Santa Maria Pellettier, ambo i lati

Sempione, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Val Camonica, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Meda e il civico 13

Val Cavallina, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Val Imagna e il civico 12

Vittorio Veneto, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

San Fruttuoso

Divieto di sosta dalle ore 6:00 alle ore 9:00, il LUNEDÌ sul lato dei civici pari e il GIOVEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Ugo Bassi

Aristide De’ Antichi

Alcide De Gasperi

Alfonso Marelli, dal civico 1 all’incrocio con via Tanaro

Metauro

Risorgimento

San Fruttuoso

Po, solo area parcheggio tra i civici 5 e 7

Tito Speri

Enrico Tazzoli, da incrocio con via Montanari a incrocio con via Po

Tirso

Divieto di sosta dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il LUNEDÌ sul lato dei civici pari e il GIOVEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Alessandro Anzani

Suor Maria Benedetta Cambiago

Alfonso Lamarmora

via Martiri di Belfiore

della Mornerina, fino al civico 29 l via Rubicone

Divieto di sosta dalle ore 6:00 alle ore 9:00, il VENERDÌ sul lato dei civici pari e il MARTEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Adige

Aniene

Arno

Carlo Gaviraghi

Longarone

Piemonte, primo tratto fino al parcheggio del Collegio Guastalla

Sarca, solo tratto di fronte alle case comunali l via Leo Sorteni, compreso il parcheggio presso la Farmacia

Tevere, dall’incrocio con via Ticino al civico 16

Ticino

Divieto di sosta dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il VENERDÌ sul lato dei civici pari e il MARTEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie: