Le nozze brianzole saltate per il filosofo: sposo indagato per circonvenzione di incapace

Nozze sospese perchè il futuro marito è indagato. L'accusa: circonvenzione di incapace. A indagare è la procura di Torino che ha fatto sospendere le nozze del filosofo di 86 anni Gianni Vattimo con il suo assistente 38enne Simone Caminada. I due sposi dovevano convolare a nozze a Vimercate, in Brianza.

Il futuro marito di Vattimo è indagato nell'ambito del processo in Piemonte che lo vede accusato di circonvenzione di incapace. Secondo l'accusa Caminada avrebbe raggirato il filosofo per poter avere accesso al suo patrimonio. A celebrare le nozze doveva essere l'ex senatore vimercatese del Pd Roberto Rampi. Le nozze sono state bloccate in seguito ad alcuni accertamenti per cui è emerso appunto il procedimento penale a carico del futuro sposo. La sospensione delle nozze è stata chiesta da parte del magistrato anche nell'udienza tenutasi a Torino lo scorso 13 dicembre. La richiesta è stata poi inviata anche al comune di Vimercate in attesa della sentenza.

Chi è il filosofo Gianni Vattimo

Classe 1936, Gianni Vattimo, torinese è figlio di un poliziotto e di una sarta. Dopo gli studi classici nel 1959 è arrivata la Laurea in Filosofia. Si è occupato di ontologia ermneutica contemporanea proponendo una propria interpretazione definita "pensiero debole". Ha espresso posizioni ambientaliste e animaliste e sul suo conto sono state avanzate in passato anche accuse di antisemitismo. La sua posizione politico-religiosa si riassume nel concetto del "comunismo-cristiano". In occasione dell'aggressione di Massimo Tartaglia Silvio Berlusconi nel dicembre del 2009, ai microfoni di Radio Radicale, ha supposto che sia stata una montatura.