Furti, violenze e sicurezza: i numeri dell'attività di un anno della polizia a Monza e in Brianza

Sono state quasi 12mila le segnalazioni, in media 30 al giorno, giunte alla centrale operativa della questura di Monza nell'ultimo anno. E 1.298 si sono trasformate in interventi di polizia. Liti, furti, controlli e soccorso a persone in difficoltà. A dare i numeri dell'attività della polizia di Stato e della questura di Monza sul territorio della capoluogo e della provincia giovedì mattina è stato il questore Marco Odorisio che ha presentato alla stampa il report dall'1 gennaio al 15 dicembre 2022.

I numeri

Gli interventi hanno riguardato richieste di soccorso pubblico a persone in difficoltà, altri 298 la commissione di furti e 392 liti e lesioni. Il questore ha poi sottolineato "il notevole aumento delle persone identificate dagli equipaggi della polizia di Stato": dalle 2.293 del 2021, si è passati alle 16.840 del 2022. Analoga variazione in aumento ha riguardato i controlli sui veicoli in transito sul territorio provinciale: a fronte dei 909 veicoli controllati nel 2021, nel 2022 ne sono stati sottoposti a verifica 6.330. Tanti anche i servizi straordinari di controllo del territorio della provincia, sia ad opera delle volanti (118 servizi con 209 pattuglie impiegate), sia con il prezioso concorso degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia (85 servizi espletati con 187 equipaggi, con un aumento di 90 rispetto all’anno precedente). In merito alle denunce ricevute dai cittadini è stato ha sottolineato soprattutto il dato relativo ai furti: nonostante, infatti, il generale calo rispetto al 2021 (si è passati da 504 a 492 denunce), è stato registrato un aumento delle intrusioni in abitazione (da 136 a 164), riconducibile, in parte, al progressivo allentamento e al minore impatto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che, consentendo la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche e i liberi spostamenti dei cittadini, ha offerto maggiori occasioni per la commissione di questa tipologia di delitti. La questura nel corso del 2022 è stata impegnata anche nelle attività relative all pianificazione, organizzazione, concertamento e attuazione di mirati servizi in ambito di sicurezza e ordine pubblico con 1303 ordinanze per servizi di ordine pubblico (56 in più rispetto al 2021), 82 tavoli tecnici e GOS in questura.

L'impegno della questura per le donne

Il questore ha posto l’accento sull’elevato numero di “Codici Rossi”, pari attivati a seguito di episodi di violenza domestica, maltrattamenti, atti persecutori. Sono stati emessi dal Questore 18 ammonimenti per stalking e 11 ammonimenti per violenza domestica. Nel 2022 sono stati applicate dal questore 287 misure di prevenzione, di cui 120 avvisi orali (+37 rispetto all’anno precedente) 99 39 29 rimpatri con foglio di via obbligatorio (+17 rispetto all’anno precedente) D.A.Spo. – sportivo (+34 rispetto all’anno precedente) di cui 10 con obblighi e 29 semplici D.A.Spo “Urbano” (+6 rispetto all’anno precedente).

Immigrazione e sicurezza sulle strade e sui treni

In merito alle attività dell’Ufficio Immigrazione, il questore ha sottolineato l’aumento considerevole di permessi di soggiorni rilasciati (dai 21.497 del 2021 ai 27.724 del 2022) nonché il generale incremento dei provvedimenti amministrativi in materia di stranieri: 156 a fronte dei 59 del 2021, tra allontanamenti di cittadini comunitari, accompagnamenti in frontiera, accompagnamenti presso i CPR e misure alternative al trattenimento in attesa del definitivo espatrio.

Significativi sono risultati, poi, il numero delle persone controllate dalla Sezione Polizia Stradale di Monza e Brianza: 15.499 con 12.901 veicoli ispezionati oltre alle 668 patenti ritirate, alle 467 sanzioni per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, alle 19 per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, alle 8234 violazioni del Codice della Strade e, da ultimo, al numero degli interventi di soccorso ad automobilisti in difficoltà pari a 2431. In merito alla attività del Posto Polizia Ferroviaria di Monza, sono state controllate 27.015 persone e 902 treni scorati.