250 interventi per il maltempo in città, a Monza chi deve riparare danni non paga una tassa

Alcuni sono ancora da effettuare, molti - grazie all'instancabile lavoro delle squadre impegnate in città, della protezione civile e dei vigili del fuoco - hanno riportato strade e edifici del capoluogo brianzolo alla normalità. A Monza - solo in città, parco escluso - tra lunedì 24 e martedì 25 luglio sono stati 250 gli interventi di emergenza gestiti per la messa in sicurezza.

C'è ancora tanto da fare e il sindaco - spiegando che per ogni segnalazione e intervento è stato seguito un criterio di priorità - chiede pazienza. "Vi racconto cosa è successo in città in questi giorni" esordisce, dispensando numeri su giornate interminabili che hanno visto impegnate fin da subito 12 squadre della protezione civile, altrettante del comando dei vigili del fuoco, pattuglie della polizia locale e una quindicina di squadre (di cui 7 contrattualizzate per le grandi emergenze) dell'area verde del comune di Monza. "Venerdì sera, dopo il nubifragio delle 20, alle 21 avevamo già attivato la sala operativa comunale". E in poco tempo sono state 75 le segnalazioni giunte con richieste di intervento.

"Abbiamo lavorato con un criterio basato sulla priorità. Venerdì sera gli interventi sono iniziati e sono preoseguiti in condizioni di viabilità con bassa circolazione notturna che ha consentito sabato mattina di consegnare una città in condizioni più ordinate". Diverso invece è stato il caso di lunedì quando i violenti fenomeni atmosferici ravvicinati, con tre nubifragi nel giro di poche ore, in giornata e in notturna, hanno reso più difficioltoso il lavoro effettuato senza sosta.

"La priorità è stata liberare gli attraversamenti dagli alberi caduti sulle strade tra cui anche alcune arterie di alta frequenza compreso viale Stucchi, mettere in sicurezza le coperture spostate dal vento e fornire assistenza agli automobilisti in difficoltà" ha spiegato il sindaco Pilotto. Quattro semafori sono stati distrutti dal maltempo (in viale Campania, in via Sempione e all'angolo tra via Cavallotti e Villoresi e in via Bellinzona) mentre un centinaio sono gli impianti di regolazione del traffico che risultano danneggiati per cui è in corso un intervento di ripristino con una conta dei danni ingente che si attesta per ora sui 50mila euro. Stesso discorso vale anche per la segnaletica stradale con pali e cartelli divelti.

"Io capisco il cittadino che vedendo la sua via con danni ancora da sistemare può sollevare lamentele ma abbiamo lavorato con criteri di priorità e si arriverà piano piano a risolvere tutte le problematiche" ha concluso.

Il super lavoro nel parco per il concerto

Oltre alla città gli interventi si sono concentrati nel parco. E anche qui il lavoro è stato senza sosta anche in vista del concerto di Bruce Springsteen. "Sono stati tre giorni e mezzo umanamente intensi e caldi" ha spiegato il primo cittadino. "Abbiamo cominciato a lavorare venerdì dopo il primo nubifragio e lunedì mattina la situazione si era stabilizzata poi alle 14.30 dopo il nubifragio delle 13 nel parco c'era ancora molto da riordinare". Qui hanno lavorato senza sosta 45 addetti con personale forestale e operai con un numero importante di mezzi. Gli interventi di messa in sicurezza si sono concentrati a San Giorgio, a Biassono, lungo il viale dei Tigli e soprattutto in quelle aree coinvolte dall'evento del concerto, percorsi pedonali compresi. "Il 25 pomeriggio siamo stati nelle condizioni di aprire il parco non solo ai 70mila spettatori ad eccezione dei Giardini". Nel parco gli inetrventi sono ancora in corso e si stanno facendo valutazioni in merito all'eventualità di riuscire ad aprire i Giardini per il weekend. Tutta ancora da definire invece la valutazione dei danni. E alcune aree che verranno sistemate prossimamente lungo sentieri meno battuti e sottobosco potrebbero essere delimitate da nastro e inaccessibili in attesa di messa in sicurezza.

"Ho dovuto bilanciare due bisogni e fare una scelta. Da un lato la risposta immediata per la popolazione della città per i danni del maltempo e dall'altro il tenere fede a un impegno preso un anno fa da un'altra amministrazione per il concerto. E la domanda che mi sono posto è stata anche che cosa accadrebbe se il concerto dovesse essere annullato all'ultimo e decine di migliaia di persone provenienti anche dall'estero e da fuori regione arrivassero in città" ha spiegato il sindaco.

"Mantenere attenzione per tutti e due i bisogni è stato un atto di responsabilità. Ho bilanciato la risposta a questi bisogni senza giudicarli. Ho potuto lavorare su un et et e non su un aut aut" ha concluso Pilotto.

Maltempo e messa in sicurezza, tassa sospesa

I cittadini di Monza, fino al 5 agosto 2023, possono mettere in sicurezza i propri edifici danneggiati dalle intemperie degli ultimi giorni - qualora siano prospicienti su suolo pubblico - senza richiedere al comune l’autorizzazione e senza dover pagare la relativa imposta TOSAP. Il provvedimento voluto dall’Amministrazione per garantire la tutela dell’incolumità pubblica si applica laddove esista un reale stato di emergenza legato alla sicurezza. L’ordinanza del Comune, infatti, è finalizzata all’immediata messa in sicurezza di ogni edificio e manufatto dopo i danni provocati dai recenti eventi atmosferici.

Viene autorizzata, pertanto, l’occupazione del suolo pubblico per il solo periodo strettamente indispensabile all’esecuzione dei lavori, durante i quali i cittadini sono tenuti ad adottare ogni precauzione per tutelare l’incolumità dei passanti e la libera circolazione dei veicoli, installando appositi cartelli stradali e la opportuna segnaletica, senza mai impedire l’accesso e l’uscita alle attività presenti.

Il comune invita, comunque, a comunicare le informazioni relative all’intervento (numero civico; nome della ditta che lo esegue; oggetto dell’intervento/ripristino; tipo di occupazione e documentazione fotografica) con una semplice email a occupazioni.urgenza@comune. monza.it.