Meno multe (e meno auto in strada), più controlli e sequestri di droga: i numeri dell'anno della pandemia della polizia locale

Più controlli, quasi quattro chili e mezzo di droga sequestrata, oltre 33mila persone identificate, dieci arresti, meno multe (ma anche meno auto sulle strade per via del lockdown) e sanzioni per abbandoni illeciti di rifiuti. Questi - in sintesi - i numeri del 2020 della polizia locale in città. Nonostante l’emergenza legata alla pandemia sono aumentati i controlli sulle aree sensibili del capoluogo brianzolo, le verifiche commerciali e gli accertamenti delle violazioni per abbandoni di rifiuti.

L’attività della polizia locale di Monza, guidata dal comandante Pietro Curcio, è stata presentata giovedì mattina dal Sindaco Dario Allevi e dall’Assessore alla Sicurezza Federico Arena. “I numeri delle attività svolte dalla Polizia Locale nell’anno da poco concluso – ha dichiarato il Sindaco – confermano il nostro impegno sul fronte della sicurezza urbana: dai fenomeni di spaccio a quelli di degrado fino ai reati ambientali".

Emergenza covid e sicurezza

"Nel 2020, fin dal primo periodo del lockdown, a questa attività ordinaria già molto impegnativa si sono affiancati i nuovi compiti legati all’emergenza Covid per prevenire gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale. Più sicurezza significa anche più uomini in divisa sulle strade. Per questo abbiamo iniziato il nuovo anno con venti nuovi agenti inseriti in organico. Vogliamo che le divise del nostro Corpo siano sempre più percepite come un sicuro punto di riferimento per ogni cittadino” ha spiegato il primo cittadino di Monza Allevi.

La quantità delle sostanze stupefacenti sequestrate è passata da 1.428 gr. a 4.349 gr., le persone identificate e controllate sono passate da 12.396 a 33.732, le persone arrestate o fermate da 7 a 10, i controlli delle aree sensibili da 1.663 a 2.386, le violazioni per abbandono di rifiuti da 10 a 26. “Prevenzione e repressione sono le parole chiave da cui passa il lavoro della Polizia Locale, sottolinea l’Assessore. “Più sicurezza significa più uomini in divisa sulle strade e tolleranza zero verso ogni comportamento illegale. Il nostro impegno è investire risorse per mettere tutti gli agenti nelle condizioni di migliorare l’efficienza delle loro attività e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini”.

Multe e controlli nei negozi e nei locali

Sono, invece, due gli indicatori che danno maggiormente l’idea di come l’emergenza sanitaria abbia avuto un impatto sulla normale attività della Polizia Locale: i controlli sugli esercizi commerciali hanno avuto un forte incremento passato in un anno da 2.695 a 6.075 per le normative relative alle chiusure o alle limitazioni di orario, mentre le sanzioni al codice della strada sono diminuite di quasi 25mila, passando da 98.431 a 74.013.