Quasi 400 furti, violenze sessuali e liti: i numeri della sicurezza a Monza

Sono stati 386 i furti che in un anno hanno visto l’intervento della polizia, 426 le liti e le lesioni, 213 gli interventi di soccorso pubblico, 183 i danneggiamenti, 16 rapine e 8 violenze sessuali. Questi, in sintesi, i numeri di un anno di attività della questura di Monza e Brianza. I numeri della sicurezza in città e in provincia sono stati diffusi in occasione del report relativo all’attività annuale del 2023, dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno appena concluso.

I numeri della sicurezza a Monza

Sono state 16.802 le chiamate effettuate al numero unico di emergenza, (12.338 anno 2022), 1.552 le denunce e querele ricevute, 357 le persone denunciate (264 anno 2022), 48 gli arresti (38 anno 2022), meno di un chilo la droga sequestrata, 29.866 le persone identificate (22.2255 anno 2022) e 6.703 i veicoli controllati (6.494 anno 2022) Prevenzione e contrasto del crimine Tra i principali reati denunciati a Monza e in provincia, stando ai dati del report annuale della polizia, ci sono i furti. Sono stati 386 quelli denunciati: 86 le incursioni in abitazione, 63 nei negozi e negli esercizi commerciali e una quarantina quelli sulle auto in sosta a cui si aggiungono 26 auto rubate il cui furto è stato denunciato e 7 motocicli. Tante anche le truffe e le frodi informatiche e 16 le rapine. Sono state 8 le violenze sessuali denunciate alla questura di Monza nell’ultimo anno.

Sono state disposte 1723 (127 in più rispetto all’anno 2022) ordinanze per servizi di Ordine Pubblico, per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 73 tavoli tecnici e GOS in Questura. La Squadra Mobile della questura di Monza ha effettuato in un anno 61 arresti e 106 denunce mentre sono state 285 le deleghe per codice rosso con casi di violenza di genere e maltrattamenti.

La sicurezza sulle strade

Sono state più di 8mila le violazioni al codice della strada accertate, 757 le patenti ritirate dalla polizia stradale di Monza e Brianza in un anno e tre le persone arrestate. Quasi cinquecento le persone denunciate e 525 le carte di circolazioni ritirate. Delle multe comminate 952 sono state erogate per il superamento dei limiti di velocità, 508 atomobilisti sono risultati positivi all'alcotest, 53 guidavao sotto effetto di droga.

La sicurezza in stazione

La Polizia Ferroviaria garantisce la sicurezza del viaggiatore sul treno e nelle stazioni. L'attività si sviluppa attraverso la presenza di poliziotti sui treni, specialmente su quelli a lunga percorrenza, su quelli notturni, nelle stazioni ferroviarie, che diventano spesso luoghi di aggregazione delle fasce più emarginate della popolazione. Tra i compiti principali vi è anche quello di garantire la sicurezza per il controllo delle merci pericolose, quali ad esempio, gli esplosivi, i materiali infiammabili, i rifiuti speciali tossici e nocivi. Sono stati 1028 i treni scortati, 27.408 le persone identificate, due arresti e 40 denunce.

La polizia e le iniziative di educazione alla legalità

La questura di Monza è sempre stata in prima linea anche per i progetti di educazione alla legalità avviati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il MIUR con 39 incontri con i ragazzi delle scuole del territorio provinciale. Le donne e gli uomini della Questura di Monza e della Brianza hanno raggiunto vari istituti di Monza e provincia sia recandosi nei plessi, ma anche attraverso le visite organizzate in Questura, per un totale di oltre 2.000 studenti incontrati, tra cui si segnalano:

Nel mese di marzo 2023, a seguito di un atto vandalico avvenuto all’interno della Scuola Primaria “OMERO” dell’I.C. Koinè è stato effettuato un intervento sul tema del “Rispetto delle Regole” richiesto dai bambini che, a causa di quell’atto, non avevano più potuto usufruire della loro palestra. Tra aprile e maggio 2023, nell’ambito del progetto “Devianze Giovanili” pianificato dalla Prefettura di Monza e della Brianza, in collaborazione con Forze dell’Ordine, Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza e A.S.S.T. di Monza sono stati organizzati 9 incontri con i ragazzi delle scuole Superiori tra i 14 e i 16 anni per affrontare il tema del c.d. “disagio e devianza giovanile”. Agli incontri hanno partecipato esperti e psicologi dell’A.S.S.T. di Monza, i quali hanno ascoltato con attenzione i ragazzi, i loro bisogni e le loro motivazioni.

Tra gennaio ed aprile 2023, nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità” sono stati organizzati vari incontri presso i quattro istituti aderenti “Istituto comprensivo Koine’” – “Liceo Zucchi” – Scuola secondaria di primo grado “Walter Bonatti” – Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”, che hanno elaborato dei progetti sui temi trattati (legalità, cittadinanza digitale e sicurezza on-line), valutati da una commissione provinciale appositamente costituita. 2

1 maggio 2023, presso il Parco di Monza, in collaborazione con ENPA, è stata organizzata una camminata simbolica contro il randagismo denominata “4 passi a 4 zampe”. Partecipazione con unità cinofile e personale per concorrere all’attività di sensibilizzazione contro il randagismo.

5 ottobre 2023, partecipazione, con il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale, ad un’iniziativa organizzata dal comitato genitori del liceo Frisi con la proiezione del film “YOUNG EUROPE” seguito da dibattito dedicato al tema della sicurezza stradale. 21 ottobre 2023, partecipazione di qualificato operatore della Squadra Mobile, ad un convegno presso l’I.I.S. Leonardo Da Vinci di Carate Brianza, con la presenza di numerosi studenti e studentesse e genitori, sul tema del bullismo, della privacy ed uso consapevole dei social network.

5 novembre 2023, Parco di Monza, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Sei Ruote di Speranza”, organizzata dall’U.I.L.D.M. Sezione “G. Bergna” di Monza, sono stati allestiti degli stand ed è stato consentito a ragazzi e ragazze con disabilità di vedere da vicino i mezzi della polizia, auto storiche, elicottero, auto e mezzi di servizio, con la possibilità salire a bordo di alcuni di essi. Altre volte, invece, sono stati i ragazzi degli istituti a partecipare ad iniziative promosse dalla Questura in particolare: 22 marzo 2023, sono stati ricevuti nella struttura della Questura un gruppo di ragazzi con disabilità seguiti dall’associazione CAPIRSI DOWN, incontro incentrato sul tema dell’uso consapevole dei social media.

18 novembre 2023, nell’ambito delle iniziative connesse alla “giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”, sono stati invitati rappresentanze di alunni del Liceo Frisi, che hanno contribuito con la presentazione di un proprio progetto, e dell’IIS Mose’ Bianchi ad un convegno tenutosi all’interno della Villa Reale per la sensibilizzazione sull’argomento.