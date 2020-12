Oltre 5mila interventi a Monza e Brianza: i numeri dei vigili del fuoco in un anno

Oltre cinquemila interventi in un anno, quasi la metà proprio nel capoluogo brianzolo. Soccorsi persona, salvataggi, incendi, alberi pericolanti, tentati suicidi e danni causati dall'acqua: non solo fiamme e pompe. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza ogni giorno sono pronti a intervenire nelle situazioni di emergenza e sono impegnati nell'attività di prevenzione dai rischi di incendi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

"La festa di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresenta, oltre che un momento di aggregazione anche un’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta nell’anno 2020 ormai trascorso" spiega il comandante Claudio Giacalone. Nel 2020 sono stati 5.576 gli interventi effettuati dal comando provinciale che insieme a Monza comprende i distazzamenti permenenti di Desio e Seregno e le sedi dei distaccamenti volontari di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno e Vimercate. Oltre duemila (2.230) gli interventi a Monza città che nel 2019 invece erano stati 1.733. Seguono poi per numero di chiamate di soccorso Desio, Lissone, Seregno e Vimercate.

Sono stati 3.128 i soccorsi e i salvataggi effettuati dai pompieri monzesi e brianzoli, 1.994 gli interventi sugli incendi, 547 i soccorsi per alberi pericolanti e 531 per danni causati dall'acqua, 347 invece gli incidenti stradali. Tra le chiamate che giungono alla sala operativa del comando provinciale - in funzione dallo scorso 24 febbraio - anche falsi allarmi: 26 in totale quelli registrati nel 2020.

"E’ stato questo un anno difficile, segnato dalla pandemia, che è ancora oggi causa di lutti e che ha condizionato la nostra vita personale costringendoci a modificare le nostre abitudini. Durante il periodo di lockdown, oltre alla consueta attività di soccorso tecnico urgente, i Vigili del fuoco di Monza hanno prestato assistenza ai Comuni per le attività di sanificazione e per la consegna ed il trasporto di materiali urgenti".

Sono stati circa duecento gli interventi di sanificazione di locali pubblici e di sedi comunali, tante anche le attività di supporto nel trasporto di materiale urgente. La pandemia ha stravolto anche le tradizioni legate alla ricorrenza di Santa Barbara che a Monza da sempre è stata caratterizzata da inizietive rivolte alla cittadinanza e in particolare ai più piccoli. Venerdì 4 dicembre è stata invece celebrata la Santa Messa in Duomo per la ricorrenza.

Vigili del fuoco - Un anno al fianco dei cittadini