Incendi ed emergenze, in un anno 5.680 interventi per i vigili del fuoco

Sono stati 5.680 gli interventi che nell'ultimo anno hanno visto impegnati nelle emergenze sul territorio di Monza e Brianza i vigili del fuoco del comando provinciale. Nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022, le squadre del comando di Monza e Brianza hanno redatto 8578 rapporti di intervento. Dei 5.680 interventi, 2.744 sono stati gestiti dal comando centrale di Monza e 1.570 tra incendi, incidenti ed emergenze sono avvenuti proprio sul territorio del capoluogo brianzolo, 784 sono stati invece gli interventi effettuati al di fuori della provincia, a supporto di altri comandi lombardi. Il rapporto con i numeri di un anno di attività è stato predisposto dagli uffici del comando in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona del corpo che si celebra il 4 dicembre.

Gli incendi e le esplosioni registrati nell'ultimo anno sul territorio brianzolo sono stati 2.960, 2.313 le operazioni di soccorso e salvataggio, 533 gli interventi di apertura porte e finestre, 464 i dissesti statici, 443 i danni d'acqua, 427 gli incidenti stradali, 337 le fughe di gas, 183 gli alberi e le piante pericolanti. Il telefono della centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha squillato anche per falsi alalrmi e in un anno sono stati 40.

Non solo emergenze: pompieri anche in pista

Anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con l'Autodromo Nazionale Monza dove il comando provinciale ha assicurato il servizio di assistenza e soccorso in pista durante la gara del 93° Gran Premio d’Italia. In caso di incendio di una delle vetture in gara, il primo intervento è effettuato dagli assistenti di gara, il secondo intervento è affidato ad una società privata dotata di autovetture veloci; al personale VVF, di presidio all’interno del circuito con una autopompa, è richiesto l'intervento di spegnimento dell’incendio di una vettura qualora i primi due interventi con estintori portatili risultassero vani. L’intervento VV.F. viene svolto secondo le procedure utilizzate per il soccorso tecnico urgente su autoveicoli con alimentazione ibrida elettrica e viene richiesto dal Commissario di gara a gara sospesa (bandiera rossa), in caso di pericolo in pista (bandiera gialla) o con i veicoli ancora in gara con segnalazione di veicolo lento in pista (bandiera bianca). Oltre al servizio di assistenza in pista, il Comando dei vigili del fuoco di Monza ha garantito il servizio di vigilanza antincendio mettendo in campo 50 tra vigili capisquadra e funzionari: 4 autopompe, 1 autobotte e 7 moduli di spegnimento anticendio su fuoristrada sono stati dislocati in punti strategici dell’autodromo al fine di garantire, in caso di necessità, un rapido intervento.

Quando l'emergenza è la solidarietà

In considarazione del coinvolgimento della popolazione moldava nell’assistenza alle persone in fuga dai teatri di guerra ucraini, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, d’intesa con il competente Dipartimento della protezione civile, nel mese di aprile scroso ha attivato le procedure necessarie alla fornitura di alcuni automezzi antincendio di proprietà del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Ministero dell’interno moldavo, nell’ambito del meccaniscmo europeo di protezione civile. Gli automezzi sono stati messi a disposizione dai Comandi di Torino, Alessandria, La Spezia e Monza che ha donato tre mezzi. I veicoli sono stati traspostati da uno speciale convoglio del Corpo Nazionale.

In arrivo 30 nuovi vigili del fuoco volontari

A metà dicembre è prevista la conclusione del corso per vigili del fuoco volontari. Dopo 120 ore di formazione teorica e addestramento pratico, 30 vigili volontari sosterranno l’esame finale ed entreranno a far parte dell’organico dei distaccamenti di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno e Vimercate. Al corso hanno partecipato anche aspiranti volontari del vicino Comando di Lecco. Corso di formazione impegnativo, tenutosi in un periodo di tre mesi nei giorni di sabato e domenica, per tener conto delle esigenze lavorative del corsista e realizzato con la collabazione di personale istruttore del Comando di Monza e dei Comandi di Bergamo, Lodi e Brescia.