Non solo incendi, dove c'è un'emergenza ci sono i vigili del fuoco: i numeri del 2023

Di fronte a un'emergenza, i vigili del fuoco ci sono. E a Monza e in Brianza nel corso di un anno, dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023, sono stati 7.560 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati, con 11.171 rapporti di intervento. A tracciare un bilancio dell'attività di un anno è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, guidato dal comandante Vito Cristino, in occasione del 4 dicembre, giornata in cui si festeggia Santa Barabara, la patrona protettrice dei vigili del fuoco. La cerimonia per le celebrazioni della ricorrenza e la consegna di riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto in servizio a Monza è fissata per la giornata di martedì 5 dicembre.

I numeri di un anno di fuoco

In un anno il comando provinciale dei vigili del fuoco che per la sola sede di Monza conta un organico di 210 pompieri e funzionari permanenti e 204 volontari ha gestito 2.043 incendi, 1.668 soccorsi e salvataggi, 1.155 interventi di natura statica, 884 bonifiche insetti, 860 alberi pericolanti, 644 danni d'acqua, 578 incidenti stradali, 554 apertura di porte o finestre, 320 fughe di gas, 187 incendi vegetazione e 96 falsi allarmi. Tra le attività del comando anche i soccorsi per maltempo con i nubifragi estivi che hanno colpito la città e la provincia.

Tra i comuni con il maggior numero di interventi c'è Monza, capoluogo di provincia con 2.354 soccorsi e incendi, Lissone (633), Seregno (621), Desio (604) per proseguire con Limbiate, Cesano Maderno e Vimercate.

L'ufficio prevenzione incendi e di polizia giudiziaria

Anche nel 2023 è proseguita l’attività dell’ufficio di prevenzione incendi del Comando di Monza e Brianza inaugurato nel mese di ottobre 2019. Al pari della lotta attiva contro gli incendi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha competenza sul territorio nazionale sulla prevenzione degli incendi, che si sviluppa con l’approvazione dei progetti ed il controllo delle attività a rischio di incendio o di esplosione. In un contesto produttivo come quello che caratterizza il territorio di competenza del comando di Monza, ricco per numero e qualità di realtà produttive, l’ufficio prevenzione rappresenta un punto di riferimento per tutti i professioniti del settore. Le visite ispettive effettuate dal personale dell’ufficio di polizia giudiziaria non si limitano tuttavia ai luoghi di lavoro, ma sono effettuate nelle attività a rischio di incendio (autorimesse, centrali termiche, edifici di grande altezza, etc.), a seguito di interventi di soccorso tecnico urgente, di esposti o dei controlli di prevenzione incendi. Su delega della Procura della Repubblica, inoltre, l’ufficio di polizia giudiziaria effettua indagini con l’assistenza del nucleo investigativo antincendio (NIA), dislocato presso la Direzione Regionale.

Il personale effettua anche sopralluoghi congiunti, concordati con altri enti quali Guardia di finanza, Polizia Locale, ATS al fine del controllo di pubblici esercizi, locali di spettacolo e attività artigianali e industriali. Attività dal 1° gennaio al 30 novembre 2023 Ufficio Polizia Giudiziaria L’ufficio P.G. del Comando di Monza e Brianza ha lavorato 107 fascicoli a seguito di esposti privati di soccorso tecnico urgente e congiunti con altri enti per l’attività di pubblico spettacolo. Le violazioni sono in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.,

Kobe e Hannie: i vigili del fuoco a quattro zampe di Monza

Da circa due anni, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza è stata istituita una delle tre sedi del Nucleo Cinofilo Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, ed effettuano servizio operativo, sia di giorno che di notte, due delle dodici unità cinofile regionali: Kobe e Hannie. Il primo un flat coated retriever e il secondo un che sapeake bay retriever che, insieme ai loro conduttori, vengono addestrati quotidianamente alla ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

Missione sorriso per i bimbi ricoverati

Anche quest'anno il Comando dei Vigili del fuoco di Monza ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Martedì 7 novembre la delegazione composta da personale permanente e volontario dei distaccamenti della Brianza ha portato giochi e sorrisi nei reparti di Pediatria, Ematologia pediatrica e presso il Centro Maria Letizia Verga. Non sono mancati istanti di commozione, momenti divertenti e gioiosi dove i piccoli hanno dimostrato la loro forza e hanno insegnato a noi che con un sorriso si possono affrontare queste sfide enormi. I Vigili del fuoco hanno anche visitato i reparti pediatrici degli ospedali di Desio e Vimercate.

La caserma aperta ai cittadini

Uno dei gioielli della città aperto, per una giornata, anche ai cittadini che hanno così potuto osservare da vicino il funzionamento della macchina dei soccorsi. La sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è stata aperta al pubblico in occasione delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) d’Autunno di abato 14 e domenica 15 ottobre. Ai visitatori è stata data la possibilità di conoscere, tramite proiezioni video, la storia del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, di vedere da vicino gli automezzi del passato e del presente e di comprendere la nascita e il funzionamento del NUE (numero unico di emergenza) mostrando l’organizzazione e la gestione della Sala Operativa. Tra i veicoli in mostra, oltre ai più recenti utilizzati per svolgere le attività di soccorso tecnico urgente, un autoscala degli anni ’60, una delle prime autopompe degli anni ’20 e altri mezzi d’epoca. Sono state 2387 le persone che hanno visitato il comando provinciale dei vigili del fuoco.