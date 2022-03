Tribune chiuse: genitori accalcati davanti alle finestre per guardare le gare dei figli

"Sono stata un'ora al freddo per vedere da un vetro appannato la gara di mia figlia, accalcata insieme agli altri genitori. Non è ammissibile: si riaprono i cinema, le discoteche e gli stadi e in piscina non si può ancora accedere alle tribune. Anche se distanziati, anche se muniti di green pass e con la mascherina". A denunciare la situazione è la mamma di un nuotatore monzese che domenica 13 marzo ha partecipato alle gare della Federazione nazionale nuoto. La competizione si è svolta a Monza, al Centro natatorio Pia Grande.

"Con altri genitori ci siamo dovuti organizzare alla meno peggio. Bardati con sciarpa e cappellino visto che faceva freddo, all'esterno con le facce attaccate alle vetrate per vedere quei brevi istanti di gara". Già il mese scorso la mamma aveva denunciato il problema. "Le indicazioni della Federazione sono chiare; nessuno sugli spalti. Noi genitori non possiamo assistere alle gare. Le vetrate interne in prossimità del bar erano persino state coperte con grandi fogli di carta, nelle settimane successive anche transennate e 'oscurate' con sedie accatastate. Non è colpa dei gestori dell'impianto, sono le direttive della Federazione".

La donna non si arrende e nelle scorse settimane ha provato a mettersi in contatto con gli uffici della Federazionale nazionale nuoto. "Mi sembra tutto assurdo. Tutto riapre e noi, genitori e parenti degli atleti, siamo gli unici che dobbiamo rimanere fuori. Eppure le soluzioni ci sono. Per esempio basterebbe permettere l'ingresso, naturalmente previo possesso di green pass e indossando la mascherina, a una persona per ogni atleta. Gli spalti sono grandi e non ci sarebbero sicuramente problemi di calca, come invece succede quando, lasciati fuori, per vedere i nostri ragazzi ci ammucchiamo davanti a un finestrone appannato".

Abbiamo già contattato la Federazionale nazione nuoto e siamo in attesa di ricevere una replica in merito alla vicenda.