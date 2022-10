Una palestra (gratis) a cielo aperto nel parco

Una nuova palestra a cielo aperto. E' stata inaugurata sabato 22 ottobre, a Cesano MAderno, la nuova area fitness cittadina con i nuovi attrezzi installati all'interno del parco tra via Lazzati, via Adamello e via Montale.

L'area fitness si trova nel quartiere Molinello ed è a pochi passi dalla scuola Galileo Galilei. "L'area prima dell'intervento era priva di attrezzatura ludica o sportiva, con una recinzione divelta in diversi punti e poco frequentata" ha spiegato l'assessore Manuel Tarraso poco prima dell'inagurazione.

"Ora è uno spazio verde allestito con le più moderne attrezzature per allenarsi all'aria aperta. Attrezzi inclusivi e sicuri, che invitano a fare sport e che soddisfano le esigenze di tutti, atleti esperti e sportivi alle prime armi, giovani, anziani e persone diversamente abili, nell'ottica dell'universalità dello sport. Le attrezzature sono pensate per garantire la possibilità di svolgere tutte le principali esercitazioni tipiche del fitness outdoor: attività cardio, stretching, addominali, step e trazione. Tutte le strutture sono dotate di QR code con video tutorial e di info grafiche su come svolgere correttamente gli esercizi" ha spiegato.

"Un primo passo verso lo sport inclusivo e diffuso nelle aree verdi della nostra città".