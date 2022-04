L'area cani con il percorso di agility e lo spazio riservato ai cani di piccola taglia

Basta liti tra proprietari di cani. Basti battibecchi per i cani lasciati liberi di correre. Basta discussioni tra i proprietari e i genitori dei bambini che giocano a palla vicino ai loro animali. Adesso c'è una nuovissima area cani dove, accanto al percorso di agility, ci sono anche due piccoli spazi recintati dedicati rispettivamente ai cani di piccola taglia e di grande taglia.

Una bella notizia per i proprietari dei cani di Meda: ieri, sabato 23 aprile, taglio del nastro della nuova area cani progettata prima della pandemia. Tutto nasce dalla volontà di Moira Pasquato, una medese proprietaria di un cane che nel 2019 aveva promosso una raccolta di firme per chiedere all'amministrazione la creazione di un'area di sgambamento al parco Beretta Molla. "Era da anni che i cittadini chiedevano al comune la realizzazione di un'area cani in questa parte della città - spiega -. Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le famiglie e anche il numero di cani. Fino ad oggi non c'erano spazi dedicati ai nostri amici a quattro zampe, e chi poteva andava a Seregno al Parco della Porada".

Adesso non sarà più necessario. C'è spazio e divertimento per tutti anche sotto casa. "Dopo quella raccolta firme sono stata contattata dal consigliere Andrea Terraneo. Poi la mia proposta è arrivata in comune ed è stata accolta positivamente anche dal sindaco. A quel punto è iniziato il lavoro di progettazione con il preziosissimo aiuto di Barbara Zizza, referente della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) di Monza e della Brianza".

Nel frattempo si è messa di mezzo l'emergenza sanitaria. Due anni di stop che hanno rallentato anche la realizzazione della nuova area dedicata agli amici a quattro zampe di Meda. "Io chiedevo uno spazio recintato con luci e fontanella dove i cani potessero correre e giocare in totale libertà - prosegue Moira Pasquato diventata anche referente Leidaa per il comune di Meda -. Ma è stato fatto molto di più. Un piccolo percorso di agility, poi due aree cani distinte, permettendo così a cani di piccola taglia e di grande taglia di giocare e correre in due spazi diversi. C'è la fontanella e a breve l'area verrà completata con i cestini per la raccolta delle deizioni, la panchina e i lampioni e le telecamere di videosorveglianza".

L'invito è di mantenere pulito e in ordine questo angolo dedicato ai cani. "Sta a noi proprietari degli animali, ma non solo, rispettare le regole e tenere in ordine questo piccolo gioiello di Meda" conclue Moira Pasquato.