Il comune brianzolo dove la polizia ha una nuova auto con la cella a bordo

Da fuori sembra un'auto d'ordinanza come le altre. Ma all'interno è dotata anche di una cella di sicurezza. Nuovo mezzo in dotazione alla polizia locale di Desio. In comando è da poco arrivata una Toyota CHR ibrida dotata di una cella di sicurezza grazie all'allestimento di una parete trasparente che separa i sedili anteriori da quelli posteriori, per aumentare le condizioni di sicurezza nelle quali operano gli agenti ed evitare che possano subire aggressioni alle spalle.

Il nuovo mezzo, acquistato grazie a un contributo regionale di 20 mila euro (a copertura del 50% della spesa), verrà utilizzato soprattutto dalla pattuglia di pronto intervento per il trasporto di persone arrestate e fermate, oltre che per azioni a supporto della Protezione Civile. Si tratta di una Toyota CHR Full Hybrid a propulsione ibrida benzina/elettrica di 2000 cc di cilindrata, 120 cv di potenza, munita di 5 porte, omologata in euro 6, allestita e attrezzata per i servizi di Polizia Locale (come disposto dal Regolamento regionale del 22 marzo 2019). All'interno anche una scrivania a scomparsa che rende più pratico il lavoro degli agenti in fase di verbalizzazione delle infrazioni.

Il mezzo completo di livree d’istituto a norma della nuova Legge Regionale presenta una barra lampeggiante di nuova generazione, sirena bitonale, led lampeggianti supplementari aggiuntivi di visibilità, luci di profondità e di segnalazione, altoparlante esterno, impianto supplementare con batteria a ricarica automatica completo di derivazione e prese per strumenti in uso alla polizia locale, cellula di sicurezza, alloggiamenti dei distintivi dell’ALT, torcia portatile e altro ancora.

A completare le dotazioni ci sono sei estintori, un kit di primo soccorso e un equipaggiamento completo per il rilievo dei sinistri: un segnale stradale mobile che riporta le scritte “SINISTRO STRADALE” e “RALLENTARE”, un cartello con freccia direzionale rotabile, sei coni segnaletici della Polizia Locale (a strisce bianche e rosse), una valigetta con quattro segnalatori a luce gialla led, una coperta antifiamma e un telo verde coprisalma.