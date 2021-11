Cede (di nuovo) l'asfalto a Monza

Venerdì mattina la voragine in via Appiani. Stanotte nuovo cedimento dell'asfalto a Monza.

Intorno a mezzanotte gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Monti e Tognetti, nel quartiere di San Biagio.

I vigili hanno ricevuto la segnalazione di un problema al manto stradale: all'incrocio con via Sirtori si era creata una grande buca. I vigili hanno messo in sicurezza la strada posizionando un cartello, in attesa dell'arrivo degli operai per la sistemazione della voragine.

L'intervento dei vigili in via Monte e Tognetti (Foto Bennati)

Solo due giorni fa in via Appiani si era creata un'ampia buca profonda oltre un metro. La strada era stata chiusa per tutta la giornata. Gli addetti di Brianzacque avevano individuato il problema nell'allacciamento fognario di un condominio della zona. La strada era poi stata riaperta poco prima delle 21.