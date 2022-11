I carabinieri brianzoli che hanno la 'nuova' caserma

I carabinieri di Giussano hanno una 'nuova' caserma. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della stazione di via Prealpi. Un intervento ormai necessario per agevolare la presenza delle carabiniere, oltre che per razionalizzare gli spazi. L'intervento è costato 140 mila euro, di cui 90 mila euro dai finanziamenti regionali e i restanti sono stati finanziati dal comune di Giussano che è proprietario dell'immobile.

La caserma di Giussano dispone adesso di nuove camerate, di nuove camere singole e di spazi adibiti ad ospitare militari di ambo sessi. Un ulteriore intervento sta riguardando l’ingresso della caserma, dove le opere completate avranno come obiettivo quello di effettuare una più puntuale suddivisione fra gli spazi destinati ad accogliere il pubblico e quelli destinati ad uffici. Già nei prossimi giorni sarà completato il posizionamento di nuovi arredi a tutela dell’utenza e dei militari, completando così l’elenco dei lavori programmati.

I lavori si sono completati in prossimità del 14 novembre, giorno in cui si ricorda Attilio Lombardi che vedrà una cerimonia a lui dedicata nella giornata di lunedì a Briosco. Il 14 novembre 1974, a Briosco, moriva Attilio Lombardi medaglia d’oro al valor militare alla memoria, cui è dedicata la caserma dei carabinieri di Giussano.

"Giovane carabiniere in servizio antirapina alla sede di Agenzia Bancaria - ricorda l'Arma - Attilio Lombardi veniva affrontato da due malviventi armati e travisati che, dopo avergli minacciosamente intimato di consegnare le armi, aprivano il fuoco contro di lui. Benché mortalmente colpito, sorretto da estrema determinazione, reagiva con pronta ed efficace azione di fuoco, riuscendo - prima di cadere esanime - ad abbatterne uno ed a ferire l'altro che si allontanava aiutato da un complice, senza portare a compimento l'impresa criminosa. Luminoso esempio di consapevole ardimento e di profonda dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio”.

“L’Arma dei carabinieri rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la legalità e la sicurezza del nostro territorio, questo intervento risponde ad un necessario ammodernamento della struttura - commenta Marco Citterio, sindaco di Giussano -. Queste opere avranno anche come obiettivo quello di favorire il numero di carabinieri presenti a Giussano: come amministrazione comunale, siamo lieti di annunciare la loro ultimazione a pochi giorni di distanza dalla commemorazione del 4 Novembre, giornata dell’Unità d’Italia e delle forze armate. Questi lavori vogliono anche rappresentare il concreto ringraziamento per l’instancabile lavoro che l’Arma svolge nella nostra città e per la collaborazione instauratasi che ha come obiettivo sia quello della prevenzione che quello della repressione. Siamo certi che queste opere avranno un’importante ricaduta sulla sicurezza della nostra città e agevoleranno il lavoro dei carabinieri, presidio di legalità per il nostro territorio”.

“La caserma dei carabinieri di Giussano per la sua centralità sul territorio comunale riveste un ruolo significativo per i nostri cittadini- sostiene l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Crippa - Questo importante e doveroso intervento manutentivo consentirà una miglior funzionalità dell’edificio che potrà così ospitare un maggior numero di militati. Prosegue l’attenzione del Comune sugli edifici di proprietà e siamo lieti di aver concluso queste opere proprio nei giorni in cui ricorre la tragica scomparsa del carabiniere Attilio Lombardi, simbolo di eterna fedeltà all’Arma”.

Alla cerimonia di consegna della nuova caserma hanno partecipato il sindaco di Marco Citterio, l’assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Crippa, il comandante della Compagnia arabinieri di Seregno tenente colonnello Emanuele Amorosi e il comandante della stazione di Giussano luogotenente Antonio Maida.