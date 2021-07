Nuova caserma della Guardia di Finanza in piazza Diaz, la cerimonia di inaugurazione

Il Tricolore che sventola dalla nuova caserma in piazza Diaz insieme al giallo e al verde, i tradizionali colori d'istituto. Si è svolta martedì mattina la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo e della Compagnia.

La nuova "casa" delle Fiamme Gialle si trova nel cuore del capoluogo brianzolo, in un edificio in piazza Diaz che nel tempo ha ospitato importanti società, gli uffici della Provincia di Milano e, fino al 2015, è stato sede della Provincia di Monza e della Brianza. La nuova caserma è stata intitolata alla memoria del Tenente Colonnello Enrico Chighizola, nato a Monza nel 1908 ed insignito - nel grado di Sottotenente - della Croce al Valor Militare per atto eroico compiuto nel secondo conflitto mondiale.

La cerimonia

Alla cerimonia monzese erano presenti il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana insieme al Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Andrea Mandelli, il Prefetto, S.E. Dott.ssa Patrizia Palmisani, il Presidente del Tribunale, Cons. Dott.ssa Laura Cosentini, il Procuratore della Repubblica, Cons. Dott. Claudio Gittardi, il Presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il Questore, Dott. Michele Sinigaglia, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Simone Pacioni, il Sindaco del Comune di Monza, Dario Allevi.

Presente anche l’intera linea gerarchica territoriale della Guardia di Finanza con il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Gen. C.A. Fabrizio Carrarini e il Comandante Regionale Lombardia, Gen. Div. Stefano Screpanti. Dopo gli interventi del Comandante Provinciale di Monza, Col. Aldo Noceti e dell’Autorità di vertice del Corpo, si è svolta la benedizione della struttura, a cura di S.E. Monsignor Silvano Provasi, Arciprete del Duomo di Monza e la lettura della Preghiera del Finanziere da parte del Cappellano Militare delle Fiamme Gialle lombarde, Monsignor Andrea Scarabello. Poi il taglio del nastro che è stato seguito dalla scoperchiatura della targa marmorea di intitolazione della caserma da parte della madrina della cerimonia, signora Sandra Chighizola, figlia del militare decorato.