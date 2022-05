Parcheggi, aiuole e asfalto di pregio: ecco la nuova piazza in centro

Parcheggi rinnovati, aiuole, marciapiedi sistemati e un asfalto di pregio. E’ stato ultimato l’intervento di restyling di Largo IV Novembre a Monza. Giovedì 24 maggio la piazza si è presentata alla città nella sua nuova veste.

I lavori

L’asfalto della piazza, realizzato con una finitura di resina prestampata grigia di pregio, è stato rinnovato insieme alla sistemazione dei marciapiedi e degli stalli di sosta che sono aumentati: uno per carico e scarico merci, 13 posti per motociclette e scooter, oltre a 36 posti auto, di cui due riservati ai disabili. L’area adibita a parcheggio pubblico comunale, compresi i marciapiedi adiacenti, è stata totalmente riqualificata attraverso il rifacimento della pavimentazione bituminosa (asfalto), con relativa segnaletica orizzontale, e dei marciapiedi in pietra naturale.

La pavimentazione dei marciapiedi è stata realizzata con piastrelle e cubetti di porfido del Trentino, delimitati da lastre a raso di contenimento in granito, mentre l’area di parcheggio è stata eseguita in asfalto stampato e resinato con matrice ad archi contrastanti, così come per l’adiacente via degli Zavattari, anche nella colorazione utilizzata. Oltre al rinnovo della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali (verso piazza Carducci e via Carlo Alberto) e degli stalli di sosta, sono stati introdotti anche posti auto per disabili. In ultimo, sono state sostituite le spire di alimentazione delle sbarre a delimitazione dell’area. L’intervento era previsto dal progetto di manutenzione del parcheggio pubblico comunale, preliminarmente concordato con la Soprintendenza, poiché l’area di intervento è sottoposta a tutela monumentale.

La riqualificazione dell’area era prevista nell’ambito di una Convenzione sottoscritta per l’attuazione di un Permesso di Costruire convenzionato a titolo di contributo aggiuntivo, senza scomputo degli oneri. Per cui sia la progettazione che l’esecuzione dei relativi lavori sono stati realizzati dal privato con proprie risorse finanziarie per un importo di oltre 172 mila euro, compresi gli oneri della sicurezza. Il progetto ha recepito le indicazioni e le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza, che ne ha autorizzato le opere.

Cosa cambia per il mercato

Le bancarelle del mercato che abitualmente occupavano gli spazi ivi concessi, continueranno temporaneamente a esporre dall’altro lato del palazzo municipale, lungo via Zavattari e Largo 25 aprile, sino all’adattamento definitivo della resina della pavimentazione e al fine di rendere più longevo l’intervento.