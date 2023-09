Pulizia delle strade, cambiano le regole in altri quattro quartieri di Monza

La rivoluzione della pulizia delle strade si allarga. A partire da lunedì 18 settembre la sperimentazione avviata all’inizio dell’anno per lo spazzamento delle strade si estende ad ulteriori quattro quartieri: Centro-San Gerardo; Libertà; Sant’Albino e San Biagio–Cazzaniga, come accaduto a San Fruttuoso a febbraio e a San Carlo-San Giuseppe, Triante e San Carlo a maggio.

Anche in queste zone, dunque, alcune strade - per la loro particolare conformazione - saranno soggette a divieti di sosta per consentire le operazioni di spazzamento, mentre in altre vie sarà possibile lasciar parcheggiati i veicoli anche durante il passaggio dei mezzi di Impresa Sangalli. Nei prossimi giorni i tecnici di Impresa Sangalli aggiorneranno la segnaletica stradale di ciascuna via per informare i cittadini sulle nuove modalità.

Le novità saranno anche comunicate attraverso una campagna informativa porta a porta, con materiale ad hoc che sarà recapitato ai cittadini dei quartieri interessati, spiegano dal municipio illustrando la novità. Oltre alla campagna affissioni nei quartieri, sarà sempre possibile consultare orari e strade online su www.monzapulita.it. “Contiamo di coinvolgere entro l’anno tutta la città con le nuove modalità dello spazzamento stradale – ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto – Lo sforzo che stiamo compiendo insieme all’Impresa è quello di migliorare il servizio perchè Monza sia più pulita: il risultato finale certamente dipenderà anche dalla preziosa collaborazione dei cittadini”.

“Le modalità già sperimentate a partire da San Fruttuoso e in altri quartieri della città – commenta l’assessore all’Ambiente Giada Turato – garantiscono un livello di pulizia della città sempre più accurato e costituiscono un fondamentale strumento di efficientamento dei servizi”.