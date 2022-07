Oltre 8 milioni per costruire una nuova scuola in Brianza: 33 aule in arrivo

Una nuova scuola in arrivo in Brianza. Si è concluso il progetto d riqualificazione della ex scuola elementare Ferrario di Agrate Brianza. L’edificio era stato ceduto ad uso gratuito dal comune di Agrate Brianza alla provincia per essere inserito nel circuito della rete scolastica provinciale come istituto superiore. Verrà concentrato in questa nuova sede l’intero istituto superiore I.I.S. “V.Floriani”, che attualmente gravita su due distinte sedi nel comune di Vimercate.

In arrivo 33 aule e 17 laboratori

Con un investimento di oltre 8,6 milioni il progetto prevede la riqualificazione degli attuali 6 mila quadrati con la realizzazione di 33 aule e 17 laboratori, oltre alla formazione di spazi amministrativi, ricreativi e sportivi (palestra). La nuova destinazione della ex elementare Ferrario è stata presentata al pubblico durante una seduta del Consiglio comunale di Agrate Brianza con l’intervento dei tecnici provinciali e del Direttore del settore Patrimonio Emanuele Polito.

“Il progetto per la sede di Agrate rientra in un maxi piano di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia. L’investimento è ingente ma permetterà di dotare il territorio di una sede necessaria a contenere la popolazione scolastica che gravita sull’Omnicomprensivo, risolvendo problemi di spazi anche con la possibilità di creare aree laboratori necessari agli studenti che scelgono un percorso più professionale. Ringrazio i tecnici provinciali che stanno lavorando per rispettare la consegna della struttura entro l’inizio dell’anno scolastico 2024/25" commenta il consigliere delegato Martina Cambiaghi.

Al momento è stata avviata la fase di verifica alla progettazione (validazione) propedeutica all’avvio della procedura di gara per la scelta dell’operatore economico (prevista entro fine luglio/agosto) che svilupperà sia la successiva fase progettuale (progetto definitivo ed esecutivo), che quella esecutiva (realizzazione dell’opera). Entro settembre sarà pubblicato l’avviso pubblico sul sito provinciale. I lavori poi a cantierizzazione avviata avranno una durata di circa 16 mesi.