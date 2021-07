Nuove auto per i vigili di Monza: serviranno al pronto intervento e alle attività operative

Cerimonia di inaugurazione il 29 luglio al comando di via Marsala. Nell'occasione presentati anche i droni

Il parco mezzi della Polizia locale di Monza si amplia: sono arrivate le sei nuove Fiat Tipo. I nuovi mezzi verranno utilizzati dagli agenti del Nucleo mobile per attività operative e di pronto intervento. Auto rilevate attraverso la formula del noleggio a lungo termine, e poi allestite con l’equipaggiamento completo di tutti i dispositivi previsti dalla normativa regionale. Le auto si aggiungono agli altri 27 autoveicoli e 11 motocicli già in dotazione del comando.

L’inaugurazione dei nuovi mezzi è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale dei nuovi droni, già anticipata nei giorni scorsi dall’assessore alla Sicurezza Federico Arena. I droni verranno utilizzati a supporto delle attività di controllo e presidio del territorio, in particolare per contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’abuso edilizio.

Durante la cerimonia sono stati anche consegnati i nuovi gradi introdotti da Regione Lombardia e destinati agli operatori di Polizia locale in base all’anzianità di servizio: commissari, sovrintendenti, assistenti e agenti scelti.

“Siamo orgogliosi del nostro corpo di Polizia locale e dell’impegno profuso dagli agenti h24 –dichiarano il sindaco Dario Allevi e l’assessore Federico Arena - Proseguiremo su questa strada per garantire a Monza i necessari passi avanti in tema di legalità, sicurezza e decoro”.