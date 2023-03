I tre comuni brianzoli dove arriveranno nuove telecamere (contro il "littering") e per le targhe

Nuove telecamere in Brianza contro il littering, l’abbandono di rifiuti su strade dove intere aree purtroppo si trasformano in discariche abusive. La lotta all’abbandono incivile di scarti e spazzatura sotto la guida della provincia di Monza e Brianza prosegue. E’ stato firmato giovedì mattina uno schema di accordo di collaborazione tra la provincia di Monza e Brianza e i comuni di Concorezzo, Varedo e Villasanta per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del fenomeno su tratti di strade provinciali e strade comunali ad esse afferenti, individuate come aree pilota.

Nuove telecamere e controllo delle targhe

Verranno realizzati nuovi siti di videosorveglianza e controllo delle targhe dei veicoli così da prevenire e, laddove possibile, sconfiggere totalmente il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. “Questa pratica, peraltro illegale, è causa di inquinamento del suolo e delle acque, danni alla vegetazione e alla fauna nonché degrado ambientale e paesaggistico” specificano dalla provincia.

“Gli enti firmatari collaboreranno per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche, fra cui la sperimentazione di un modello pilota di collaborazione fra gli enti, una modalità innovativa di gestione efficace della problematica del littering attraverso l’identificazione di ambiti di intervento su cui attuare le diverse progettualità. Non si tratta dunque solo della messa a terra di investimenti finalizzati all’acquisto di strumentazioni adeguate, ma soprattutto, grazie alla condivisione di risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità, l’individuazione una procedura che acceleri le sinergie tra enti nell’ottica del principio di leale collaborazione. Per massimizzare i benefici di questo accordo, inoltre, gli effetti della collaborazione saranno oggetto di valutazione da parte di Regione Lombardia, in modo tale da poter orientare nel futuro i suoi interventi nel settore” si legge nell’annuncio del progetto.

“Per una ricaduta ottimale del progetto sul territorio, sarà molto importante la fase di restituzione dei risultati del lavoro svolto”, sottolinea il presidente della provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio. “Per questo motivo verranno individuate forme innovative di comunicazione nonché di diffusione di un’educazione civica che, partendo dalla coscienza della gravità degli effetti ambientali e paesaggistici del littering (così come di una scorretta raccolta differenziata), stimoli comportamenti che evitino l’abbandono indiscriminato di rifiuti negli spazi pubblici. È infatti fondamentale che le istituzioni si facciano promotrici di azioni educative in tal senso: il rispetto nei confronti degli altri e del pianeta in cui viviamo passa anche da questi comportamenti”.

“Da anni, ormai, stiamo lavorando attivamente per sensibilizzare la cittadinanza circa la corretta gestione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente con iniziative concrete”, ha spiegato il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio.

“Un importante intervento è stato l’avvio del gruppo di plogger comunale (composto in totale da circa 35 volontari) che settimanalmente con grande impegno si prende cura di alcune aree della nostra città. Questa iniziativa, in collaborazione con la Provincia MB, Varedo e Villasanta, rappresenta quindi per Concorezzo un’ulteriore azione concreta per gestire le situazioni più critiche”. “Per quanto riguarda il comune di Varedo, le aree monitorate saranno gli ingressi della superstrada Milano-Meda (SS 35), maggiormente interessate dal fenomeno” ha spiegato il sindaco di Varedo, Filippo Vergani.

Soddisfatto anche Luca Ornago, sindaco di Villasanta: “Con questo accordo si perfeziona un percorso avviato da tempo per prendere in carico, studiare e contrastare il problema dell’abbandono. Già nell’autunno 2018, proprio su proposta dei sindaci di Villasanta e Concorezzo, CEM Ambiente aveva effettuato una serie di interventi straordinari per ripulire le adiacenze delle strade sovracomunali, in particolare su SP60, SP13 e SP7. Per contrastare questo fenomeno è tuttavia indispensabile lavorare sulla prevenzione. L’attenzione di istituzioni e cittadinanza su questo tema deve rimanere alta e l’accordo di oggi ha il pregio di agire su due fronti complementari: il controllo e la sensibilizzazione”.