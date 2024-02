Un viale verde a Monza: l'angolo della città dove arrivano 100 nuovi alberi

Cento nuovi alberi lungo viale Stucchi. Cambia volto, e diventerà più verde, un angolo di Monza. "In queste settimane abbiamo iniziato la messa a dimora di quasi 100 querce su via Stucchi attraverso interventi di compensazione ambientale" ha annunciato l'assessore all'ambiente del comune di Monza, Giada Turato. La piantumazione riguarda uno dei tratti del capoluogo brianzolo al confine con Villasanta, Brugherio e Concorezzo, tra i più trafficati dell'asse urbano e interurbano, tra viale Libertà e viale Sicilia.

"Sono solo alcuni degli alberi che l'ufficio giardini metterà a dimora nel 2024 grazie a progetti di sostenibilità ambientale. Tra le azioni del progetto "Monza & co - Green and Blu transition", che ha vinto il Bando di Fondazione Cariplo, abbiamo inserito non solo la riforestazione ma anche l'individuazione di soluzioni innovative per l'irrigazione del verde" ha spiegato Turato.