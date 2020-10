Ac Monza, salgono a 9 i contagi da covid: quattro nuovi tamponi positivi

Nuovi casi di contagio tra i giocatori dell'Ac Monza. In seguito ai primi tamponi positivi riscontrati tra i membri della squadra sono emersi altri quattro casi di positività dopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuati.

Si tratta di due calciatori, e due membri dello staff, tutti asintomatici, che sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il numero dei cantagi sale dunque a nove: sette calciatori e due membri dello staff tecnico. Tutti gli altri giocatori, negativi al tampone, invece continuano ad allenarsi come da protocollo federale.

I primi casi positivi erano stati segnalati la scorsa settimana quando erano emersi due contagi a cui si erano aggiunte altre tre positività.