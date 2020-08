Nei quartieri di Monza i bambini tornano a giocare: una nave per tutti e nuovi giochi

Nuovi giochi per i bambini nei giardinetti in città. A Monza nel quartiere San Biagio e in zona Cazzaniga sono state installate nuove attrezzature per i più piccoli. In via Manara, nel parchetto pubblico all'angolo con via Schiaffino, è approdata una nave dei pirati. Una imbarcazione - spezzata da un canyon marino - con uno scivolo accessibile da due grandi oblò e il timone che i bambini possono raggiungere attraverso reti e funi. I materiali sono ecologici e antivandalo: legno di betulla e pino multistrato resistente e tubi in acciaio e alluminio. E, quando qualche piccolo "pirata" cade, lo fa sul morbido perché il pavimento è antitrauma. Il progetto ha previsto anche due giochi inclusivi, una giostra e un’altalena. "L’integrazione si fa con i fatti, non a parole, ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. E decidendo di investire risorse sul territorio. Questo “nuovo” giardino fa parte dei fatti".

"Prendersi cura della città, di ogni spazio e, soprattutto, ripartire dai più piccoli è fondamentale, perché attraverso loro possiamo raccontare un mondo diverso in cui il gioco e l’aggregazione diventano parte essenziale di un percorso di crescita, ha spiegato il Sindaco Dario Allevi. Investire nei giardini pubblici, con la posa di giochi belli e sicuri, significa investire sui quartieri e sul futuro"

I giochi, che occupano un’area di 365 mq all’interno del giardino pubblico sono costati poco meno di 100 mila euro (98 mila euro) con un contributo del Lions Club per i giochi inclusivi. Si sono da poco conclusi anche i lavori nel giardino di via Debussy, nel quartiere Cazzaniga. Il progetto, in questo caso è suddiviso in due aree: quella rossa per i bimbi da 3 a 5 anni con una casetta con doppio scivolo, due altalene e un gioco a molla doppia inclusivo (anch’essi donati dal Lions Club) e quella verde per i bambini da 5 a 12 anni con una casetta con scivolo e doppia altalena. L’investimento, su un’area di 230 mq, è stato di poco meno di 50 mila euro (46.600 euro). I giochi sono in legno multistrato, acciaio e, in parte, in materiale riciclato.

"In via Debussy – spiega Simone Villa – abbiamo deciso di intervenire a seguito di una petizione di quasi trecento mamme che ci chiedevano di sistemare l’area. I giardini, infatti, sono molto frequentati, oltre che dai bambini del quartiere, dagli alunni della scuola primaria “Bachelet” e della scuola dell’infanzia “Cazzaniga” che si trovano a poca distanza. La cura della città nasce sempre dall’ascolto delle esigenze di chi vive il quartiere".

Lo scorso mese di gennaio è stata aperta una nuova area giochi anche nel giardino di via Biancamano – via Monte Cervino, nel quartiere Triante. Su una superficie di 220 mq sono stati posizionati scivoli e altalena, compresa un’attrezzatura inclusiva (altalena a cesto). La riqualificazione ha previsto anche la sostituzione dei listoni rovinati di gran parte delle panchine e il posizionamento di 4 nuovi cestini. Entro fine settembre sarà completata l’ultima parte del vialetto verso via Biancamano. L’importo complessivo dei lavori è stato di 59 mila euro.