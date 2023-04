In questura a Monza ci sono due nuovi funzionari

Due nuovi funzionari in questura a Monza. Il questore Marco Odorisio ha rivolto i complimenti al vice commissario Carmen Principe e il vice commissario Sebastiano Bongiovanni, entrambi in Polizia di Stato dagli anni Novanta, per il traguardo raggiunto. "Passati dal ruolo ispettori al ruolo Funzionari lo scorso marzo, vantano un’ampia esperienza in materia di polizia giudiziaria" spiegano dagli uffici di via Montevecchia presentando i due nuovi funzionari che hanno preso servizio.

Le carriere

Il vice commissario Principe, ai tempi del commissariato di Monza, ha svolto numerose operazioni di Polizia Giudiziaria riguardanti il traffico internazionale di armi, i reati in materia di stupefacenti, i reati contro la persona e il traffico di opere d’arti; attività per le quali ha ricevuto riconoscimenti dal Capo della Polizia. Con il passaggio al ruolo ispettori, ha ricoperto il ruolo di responsabile della U.I.G.O.S., divenuta poi, con l’inaugurazione della Questura. Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali, dove viene inserita come Sostituto Commissario Coordinatore e Ufficio presso il quale presta attualmente servizio.

Il vice commissario Bongiovanni, dopo diverse esperienze presso il Reparto Mobile, la Polizia Postale e l’Ufficio Immigrazione, nonché alla Criminalpol della Lombardia, dal 2007 ha svolto servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Monza di cui, dal gennaio 2022 fino al trasferimento presso la Questura di Monza, è stato responsabile. A seguito della nomina di Vice Commissario, è stato assegnato alla Divisione Anticrimine.

"Il questore Marco Odorisio ha rivolto ai due nuovi Funzionari le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto e i migliori auguri di buon lavoro" concludono dalla questura.