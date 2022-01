I monopattini a Monza non sono spariti: è cambiata la flotta

Nuovi monopattini in arrivo in città. Da giovedì 20 gennaio saranno posizionati 250 nuovi monopattini elettrici e la nuova flotta rimpiazzerà completamente i mezzi gialli marchiati Wind, che sono stati a disposizione dei 12.000 iscritti al servizio fino allo scorso mese di dicembre. Gli utenti sono stati avvisati della sospensione temporanea del servizio e del cambio mezzi tramite e-mail, con tutte le informazioni necessarie per fruire dei nuovi monopattini che avranno le stesse modalità di utilizzo del passato.

“Monza, dopo pochi anni di sperimentazione, è diventata molto attrattiva per questo tipo di mobilità – chiarisce l’Assessore Federico Arena – In questa fase abbiamo adottato numerosi correttivi e introdotto novità per offrire un servizio sempre più sicuro, ordinato e decoroso. I nuovi mezzi di Tier vanno proprio in questa direzione e il servizio consentirà a chiunque di segnalare eventuali parcheggi irregolari”. I monopattini Tier. Il nuovo operatore subentrato, Vento Mobility s.r.l., continuerà ad operare in continuità rispetto a quello precedente attraverso i nuovi “Tier Mobility”.

I nuovi monopattini

Questo modello di monopattino è dotato di indicatori di direzione così come previsto dal decreto n. 121 del 10/1/2021, porta-telefono con ricarica wireless per cellulari e batteria estraibile posizionata anteriormente anziché sotto la pedana per aumentare il comfort di guida. I mezzi sono assicurati ed equipaggiati con un terzo freno elettronico che permette il bilanciamento della frenata. E’ disponibile infine un numero di telefono gratuito da utilizzare in caso di parcheggio errato o monopattino vandalizzato: in questo modo è possibile segnalare immediatamente la problematica all’azienda.

Come funziona il servizio

Per accedere al servizio è necessario scaricare l’applicazione web Tier Mobility, in sostituzione di quella precedente; agli utenti registrati all’applicazione Wind Mobility è stato comunicato il cambio di piattaforma e se vorranno potranno migrare il loro credito sulla nuova app; in caso contrario, se lo richiederanno, il loro credito verrà rimborsato. A disposizione degli iscritti sarà attivo il numero verde - servizio clienti.

"Vento Mobility riapre il servizio di monopattini elettrici a Monza. La società che in precedenza offriva il servizio tramite il marchio Wind Mobility, dopo essere stata acquisita da Tier Mobility SE, approda con una nuova app e nuovi scooter – spiega Saverio Galardi, GM di Tier Italia - "TIER MOBILITY arriva in città! Siamo felici di sbarcare a Monza, una delle città italiane in cui la sharing mobility è meglio integrata. Siamo soprattutto orgogliosi di offrire ai cittadini di Monza 250 monopattini TIER di ultima generazione, dotati di indicatori di direzione e porta-cellulare con ricarica wireless. Grazie all'acquisizione da parte di TIER MOBILITY, l'azienda offrirà a Monza uno dei servizi di mobilità più avanzati in Europa".