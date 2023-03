Cambia l'orario di apertura dei parchi cittadini

Con l'arrivo della bella stagione e il ritorno dell'ora legale a Vimercate i parchi cittadini rimarranno aperti più a lungo. Il sindaco Francesco Cereda ha firmato l'ordinanza con i nuovi orari di apertura e di chiusura dei parchi cittadini.

La modifica consentirà un utilizzo dei parchi più a lungo nel mese di marzo. Fino a sabato 25 marzo i parchi rimarranno aperti dalle 8 alle 18.30. Da domenica 26 marzo fino ad ottobre dalle 8 alle 20. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'apertura proseguità fino alle 21. Poi da novembre a febbraio orario ridotto dalle 8 alle 17.

"L’estensione dell’orario di fruizione dei parchi comunali estende la possibilità di vivere sempre più e meglio i parchi e gli spazi verdi di Vimercate - si legge sul sito del comune di Vimercate -. Un’esigenza emersa dall’ascolto dei bisogni e delle necessità dei cittadini per quanto riguarda le attività nelle aree giochi per bambini, per la pratica sportiva e per trascorrere il proprio tempo libero".