Arrivano i rinforzi: a Monza 18 nuovi poliziotti motociclisti

Il questore Marco Odorisio già nei mesi scorsi aveva chiesto i rinforzi. Dall'inizio di luglio sono arrivati a Monza 18 nuovi agenti motociclisti che affiancheranno le pattuglie delle volanti.

I nuovi poliziotti sono in servizio a Monza dall'1 luglio dopo aver superato il corso di formazione di sei mesi che si è svolto nelle scuole della polizia di Stato di Alessandria, Cesena, Peschiera del Garda, Spoleto, Roma, Reggio Calabria e Brescia. Dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, hanno iniziato il loro servizio nel capoluogo brianzolo, impegnati in servizi di presidio, prevenzione generale e soccorso. Ieri, martedì 26 luglio, il questore ha dato ufficialmente il benvenuto ai nuovi agenti ricordando loro l'importanza del servizio che sono chiamati ad assicurare, e del ruolo rivestito, fondamentale per il bene comune ed il mantenimento della pacifica convivenza.

"L’incremento del controllo del territorio con mezzi agili e veloci come le moto consentirà un pattugliamento ancora più capillare ed efficace soprattutto nelle vie del centro cittadino di Monza, dei luoghi simbolo della città, come la Villa Reale, del Parco di Monza e delle altre aree verdi, sempre più luoghi di incontro e ritrovo nel periodo estivo - riferiscono dalla questura di Monza -. Grazie alla recente assegnazione alla questura da parte del Dipartimento di pubblica sicurezza di 18 neo agenti, con un incremento di 6 unità, il questore ha rafforzato i dispositivi di controllo del territorio, aggiungendo ai servizi svolti con le volanti anche quello disimpegnato con le moto". I primi arrivi già all'inizio di quest'anno quando alla questura brianzola sono stati assegnati 8 nuovi agenti e assistenti.

A maggio anche il sindacato Fsp della della polizia di Stato aveva sostenuto la richiesta di rinforzi avanzata dal questore, chiedendo l'assegnazione a Monza (soprattutto in seguito alla promozione del Monza in serie A e delle ulteriori esigenze di ordine pubblico) di almeno di 50 poliziotti.