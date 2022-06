Nuovi semafori T-Red a Brugherio: ecco quando scatta la multa

Novità per gli automobilisti che da lunedì 4 luglio circoleranno per le strade di Brugherio. Da quella data - ormai conclusa la fase di rodaggio - entreranno un funzione i nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche.

Gli apparecchi P@RVC 2.0 che rileveranno le infrazioni sono stati posizionati su entrambe le direzioni della intersezione di via Quarto con la via Volturno e la via Dorderio; e su entrambe le direzioni della intersezione di via San Maurizio al Lambro, con la via San Carlo e la via Torrazza.

"Poiché nelle due intersezioni individuate non ci sono lanterne semaforiche dedicate alle singole corsie - si legge sul sito del comune di Brugherio - i sistemi rileveranno unicamente il passaggio con il semaforo rosso (comma 3 dell?articolo 146 del codice della strada) ed il mancato rispetto della linea di arresto solo una volta scattato il semaforo rosso (comma 2 dell?articolo 146 del codice della strada), come documentazione per la successiva eventuale validazione e sanzionamento da parte della polizia locale".

Sono rimasti invariati i precedenti tempi dei cicli semaforici e, anche se non imposto dalla normativa, è stata posizionata apposita segnaletica, sia prima del rilevatore che in corrispondenza dello stesso.

"Si avverte che, in caso di ricezione di verbale di avvenuta infrazione semaforica, di leggere con attenzione l'atto che reca, tra le altre, anche le indicazioni cui attenersi per comunicare tutti i dati richiesti inerenti al conducente al momento dell'avvenuta violazione, al fine di evitare eventuale successiva sanzione per omessa comunicazione dei dati richiesti", precisano dal comune.

Il comune di Brugherio era salito alla ribalta delle cronache nazionali proprio per la vicenda del semaforo di viale Lombardia che la scorsa estate aveva provocato una vera e propria mattanza di multe.