Le strade di Monza si illuminano: in arrivo centinaia di lampioni nuovi

Cento lampioni nuovi e altri in arrivo. Le strade di Monza tornano ad illuminarsi. Sono oltre un centinaio gli interventi di manutenzione e ripristino già conclusi da luglio ad oggi sull’impianto di illuminazione pubblica in città e 80 sono stati presi in carico su richiesta del comune, secondo quanto reso noto dal municipio.

“Un centinaio risultano ancora in sospeso perché richiedevano una manutenzione straordinaria che non era possibile eseguire sulle vecchie lampade a vapore di mercurio e che ora l’amministrazione ha voluto prendere in carico” precisa la nota. E per risolvere le situazioni più critiche segnalate in queste settimane dai cittadini l’amministrazione comunale sta chiudendo in questi giorni un accordo con EnelX.

“Questo pacchetto di interventi consentirà non solo di migliorare il decoro di Monza ma anche di fornire un contributo indispensabile agli aspetti legati alla sicurezza urbana – spiega l’assessore all’Ambiente ed Energia Giada Turato – Ringrazio i cittadini e il Gruppo ‘Monza al Buio’ per la collaborazione importante che hanno voluto fornire per consentirci di “cambiare passo” sulla gestione dell’illuminazione pubblica”.

Quasi 500 luci da sostituire

In base all’accordo EnelX sostituirà quasi 500 apparecchi guasti ancora alimentati con lampade al mercurio non più riparabili, con modelli a LED, più performanti. Gli interventi di sostituzione riguarderanno tutta la città e saranno effettuati a lotti, considerando che i tecnici dovranno disporre per tempo i divieti di sosta nelle vie interessate. Durante le lavorazioni sarà necessario mantenere accesi gli impianti anche durante il giorno per completare le fasi di test. Così il comune ha voluto affrontare il nodo dell’illuminazione in città, bloccato da un appalto fermo al palo da mesi a causa delle vicende legali che ne impediscono ancora l’assegnazione definitiva. “Si tratta di un intervento non rinviabile – aggiunge il sindaco Paolo Pilotto – per intervenire su così tante situazioni di necessità, per le quali non si può attendere l’esito del contenzioso”.

I nuovi lampioni in viale Lombardia

L’operazione “luce” a Monza prevede anche la sostituzione di 40 apparecchi non funzionanti lungo viale Lombardia di cui alcuni situati sulla strada urbana e altri su tratti delle piste ciclopedonali. Una app per segnalare i guasti Per segnalare i guasti EnelX mette a disposizione un’apposita app Enel X YoUrban, scaricabile da GooglePlay o App Store. Dopo aver creato il proprio account, grazie alla geolocalizzazione, sarà possibile visualizzare la mappa dettagliata dell’area in cui ci trova con tutti i punti luce presenti, segnalati con apposito pin per procedere con la segnalazione. In alternativa si può telefonare al call center della società SO.LE del Gruppo Enel.