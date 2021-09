Nuovi spazi per i più piccoli: inaugurato l'ottavo asilo nido comunale

Taglio del nastro a Monza per la struttura di via Monviso

A Monza taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale: è l’ottavo in città. È l’asilo nido di via Monviso 37.

Una struttura che va a rispondere alle richieste del quartiere. L’asilo nido, già attivo, ospiterà 20 bambini, tutti dai 12 ai 24 mesi. Ma la struttura è in grado di accogliere fino a 72 piccoli.

Il nido, realizzato secondo criteri moderni di efficienza energetica e sostenibilità, si estende su uno spazio di mille metri quadrati, che si aggiunge all’ampio spazio verde esterno di 5mila metri quadrati dove presto saranno collocati gli arredi e realizzato un giardino didattico.

L’obiettivo dell’Amministrazione è sviluppare progettualità condivise per questo nuovo spazio, anche aperte a future collaborazioni, per modularne l’utilizzo attraverso laboratori, didattica inclusiva e soluzioni educative innovative da offrire alle famiglie.