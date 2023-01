In città arriva un altro autovelox

Un nuovo autovelox in città. A Meda è stato installato un nuovo dissuasore di velocità in via Trieste.

Il box arancione è comparso a lato della corsia con senso di marcia verso via Brianza e a comunicarne l'installazione e il prossimo funzionamento per la rilevazione temporanea delle eventuali infrazioni è stato lo stesso comune.

"Questo è il secondo dispositivo posizionato sul territorio dopo quello di via Piave. Il dissuasore ha lo scopo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di sinistri stradali, con l'obiettivo di diminuire la velocità dei veicoli. Servirà alla Polizia Locale per installare in maniera temporanea e preventivamente segnalato, secondo condizioni e necessità legate al traffico, una specifica apparecchiatura di telelaser che permetterà di misurare la velocità dei veicoli al pari di un autovelox".

A Brugherio posizionati 11 nuovi autovelox

A Brugherio sono entrati in funzione (non verranno attivati contemporaneamente) gli unidici nuovi box per il controllo della velocità. Non funzioneranno tutti contemporaneamente ma uno alla volta, a rotazione. “L'Amministrazione comunale di Brugherio vuole proseguire l’impegno di tutela della sicurezza dei cittadini, compresa quella della sicurezza stradale, convinta che una riduzione generale della velocità possa portare ad una condotta di guida moderata sulle strade e quindi anche ad una riduzione del rischio di incidenti sul territorio” avevano spiegato dagli uffici comunali.

Si tratta di dieci nuovi box dissuasori, che andranno ad integrare quello già attivo dal 3 ottobre scorso, posizionato in via dei Mille.