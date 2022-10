Un nuovo dirigente per la divisione Anticrimine

In servizo un nuovo funzionario all'anticrimine alla questura di Monza. Il primo dirigente della polizia di stato Marco De Nunzio è stato accolto questa mattiana dal Questore monzese, Marco Odorisio. Il nuovo arrivato si è trasferito a Monza dalla Questura di Bergamo: è entrato in polizia con la qualifica di agente nel 1999, prestando servizio presso il terzo reparto mobile di Milano. Successivamente ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio definizioni affari semplici presso la sezione di polizia giudiziaria della procura ella repubblica del tribunale ordinario di Milano.

La carriera

Nel 2002 ha superato il concorso per l’accesso alla qualifica di commissario e, dopo il corso biennale propedeutico all’immissione nel ruolo dei funzionari della polizia di stato, è stato assegnato al secondo reparto mobile di Padova, in qualità di funzionario addetto alle funzioni ispettive e di controllo, nonché dirigente dell’ufficio informatico e dell’ufficio addestramento e studi. Successivamente è stato assegnato alla questura di Milano, dove, negli anni, ha ricoperto vari incarichi: vice dirigente della divisione del personale, dirigente dell’ufficio minori e scomparsi e misure di prevenzione patrimoniale presso la divisione anticrimine, dirigente del commissariato di Cinisello Balsamo, dirigente di varie sezioni della squadra mobile tra cui la sezione criminalità organizzata, nonchè vice dirigente prima di essere promosso al grado di primo dirigente della polizia di stato. Assunto il nuovo grado, nel 2020 è stato assegnato alla questura di Bergamo dove è stato dirigente della Divisione Anticrimine.

I titoli accademici

De Nunzio, ha inoltre molteplici titoli accademici che qualificano ulteriormente insieme alla sua esperienza professionale il suo alto profilo: in particolare oltre alla laurea in giurisprudenza, ha conseguito il master universitario di 2° livello in sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale, presso l’università la Sapienza di Roma, il master di 2° livello in criminologia forense presso l’università di Varese Carlo Cattaneo. Nel 2018 ha frequentato il corso di alta formazione presso la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Le docenze

Negli anni ha inoltre ricoperto innumerevoli incarichi di docenza: al corso di perfezionamento in criminologia clinica dell’università degli studi di Milano – sezione di medicina legale e delle assicurazioni – cattedra di criminologia; al master di psicopatologia forense e criminologia” dell’università della vita salute San Raffaele di Milano; al corso di specializzazione in lotta alla corruzione ed alla criminalità economica - scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Caserta. Il questore Marco Odorisio ha rivolto al nuovo dirigente i migliori auguri di buon lavoro.