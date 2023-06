In Brianza sta per aprire un nuovo supermercato

L'annuncio della nuova apertura della struttura di vendita della grande distribuzione era stato fatto dallo stesso municipio che aveva comunicato alla cittadinanza, lo scorso gennaio, l'avvio di un cantiere in via Marconi. E adesso a Lesmo, nell'area dove un tempo sorgeva la Texnova, una ex fabbrica tessile chiusa da tempo, è tutto pronto per l'apertura del nuovo supermercato. Si tratta di uno store a marchio Iperal e la stessa insegna della grande distribuzione ha comunicato la data di inaugurazione, fissata dopo la metà del mese di luglio.

In vista dell'apertura del supermercato a Lesmo, nella zona di via Delle Officine, erano stati effettuati alcuni interventi di modifica della viabilità con la realizzazione da parte dell'operatore privato di una nuova rotatoria. "La rotonda disciplinerà il traffico tra via Marconi e via Delle Officine e vedrà la luce nell'ambito degli oneri di urbanizzazione legati alla costruzione del supermercato" avevano spiegato a gennaio dal municipio annunciando l'avvio del cantiere la cui durata era prevista in sei mesi. Per il 19 luglio invece è stata fissata la data di inaugurazione del supermercato.