Pizzaut pronta al debutto a Monza: location promossa, imprenditori disponibili

Ormai ci siamo anche se, scaramanticamente, Nico Acampora non vuole ancora svelare il luogo che potrebbe ospitare il primo locale Pizzaut di Monza. Ma il papà di Pizzaut ha comunque fornito informazioni cariche di entusiasmo e di speranza per la prossima apertura di un locale anche nel capoluogo brianzolo.

Nico Acampora nella mattina di martedì 22 giugno, insieme a un team di imprenditori e di amici di Pizzaut, ha effettuato il primo sopralluogo a Monza negli spazi che un imprenditore metterebbe a disposizione per la realizzazione del ristorante pizzeria gestito da persone autistiche.

“È un luogo entusiasmante – ha raccontato Acampora con un video su Facebook dove però non ha voluto ancora svelare la location-. Un luogo in questo momento particolare molto caro e molto frequentato dai monzesi”. Il papà di Pizzaut non riesce a trattenere l’entusiasmo. Perché non solo ha trovato uno spazio idoneo per l’inaugurazione di un secondo locale Pizzaut, ma anche un team di imprenditori pronto a sostenerlo in questo progetto. Anche in una prospettiva futura che va al di là della semplice fase di creazione.

“Questo nuovo spazio potrebbe far lavorare molti più ragazzi autistici di quelli impiegati nel locale di Cassina de Pecchi – prosegue -. C’è già una rete di aziende pronte a a sostenerci anche solo facendo venire i loro dipendenti a mangiare da noi. Abbiamo persone pronte a darci una mano nella riqualificazione e nella progettazione degli spazi: un team di imprenditori che con la testa fanno impresa e che con il cuore fanno sociale”.

Manca solo la firma e poi il progetto è pronto a partire. “Monzesi state all’erta – conclude -. A Monza sta per succedere qualcosa di meraviglioso”.