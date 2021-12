Nuovo palazzetto dello sport a Lissone: conclusi i lavori all'interno

Parquet, linee di campo, tribune, seggiolini, spogliatoi, spazi comuni, servizi igienici, impianti di illuminazione e allacciamenti idrici. Si sono conclusi nelle scorse ore gli interventi all’interno del nuovo Palazzetto dello Sport di Lissone.

Concluso l’ultimo lotto di lavori (tra cui lo scolo delle acque piovane), l’opera verrà poi ufficialmente consegnata al comune. Contestualmente, procede la pianificazione per l’esecuzione degli altri interventi in carico al comune nell’ambito del Contratto di quartiere dove, attorno al nuovo Palazzetto, sono previsti parcheggi e aree verdi di uso comune. Già dalle prossime settimane, verranno calendarizzati interventi di pulizia e sistemazione del terreno circostante, in modo tale da garantire pieno decoro all’area nel momento in cui il Palazzetto diverrà fruibile da atleti e pubblico.

“Vedere l’interno del Palazzetto concluso è motivazione di soddisfazione, un primo traguardo seppur parziale è stato raggiunto – affermano il sindaco Concettina Monguzzi e Marino Nava, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - l’Amministrazione Comunale si è posta come obiettivo di dare la possibilità ad associazioni e società sportive di fruire del nuovo Palazzetto dello Sport non appena l’opera potrà essere utilizzata per allenamenti e competizioni. Iniziamo a vedere la conclusione di un lungo percorso che non è solo sportivo, ma è di riqualificazione sociale di un intero quartiere”.

Come sarà il nuovo palazzetto

La struttura ha una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati e oltre 600 posti a sedere. L'ammontare complessivo dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro. Una volta terminato, l'edificio sarà autosostenibile con certificazione NZEB, acronimo che definisce edifici ad elevata efficienza energetica. La sostenibilità sarà garantita da un impianto fotovoltaico da 40 KW che ricoprirà gran parte della copertura, da un isolamento a cappotto resistente a sbalzi termici e da un innovativo involucro di tutti i serramenti della struttura.