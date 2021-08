Aldi apre a Monza, a San Fruttuoso arriva un nuovo supermercato

Si tratta del quarto punto vendita in provincia di Monza e Brianza dopo Concorezzo, Arcore e Busnago

A Monza ha aperto un nuovo supermercato. Da qualche giorno è stato inaugurato il nuovo punto vendita Aldi, a San Fruttuoso. Il negozio si trova in viale Lombardia 96 ed è il 37esimo supermercato presente dul territorio e il quarto in provincia di Monza e Brianza.

L’azienda prosegue senza sosta la propria espansione in Lombardia, tagliando il traguardo dei 37 negozi presenti sul territorio, di cui 4 nella provincia di Monza-Brianza (Concorezzo, Arcore e Busnago).

Il negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:00 alle 20:30 e si sviluppa su una superficie di vendita di oltre 1.100 m2 e offre 110 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti. Il nuovo punto vendita ALDI ha contribuito alla riqualificazione dell’area del quartiere San Fruttuoso con la realizzazione di un’area verde e la piantumazione di alberi. In linea con le politiche di sostenibilità del gruppo, il negozio di Monza è anche green, con un edificio dotato di impianto fotovoltaico della portata di 48,84 kWp e di due colonnine di ricarica per mezzi elettrici.

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale e circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo.