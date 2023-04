In Brianza aperto un nuovo comando di polizia locale all'interno di una stazione

È nato ufficialmente il nuovo comando di polizia locale Bevera Briantea. Un unico comando che riunisce gli agenti di Renate e di Veduggio con Colzano. Il taglio del nastro nella mattinata di sabato 15 aprile. La sede a Renate, nell'edificio della stazione di via Roma che è stato sottoposto a un intervento di ristrutturazione.

Tanti i cittadini, oltre alle autorità, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Oltre ai sindaci dei due paesi (Matteo Rigamonti primo cittadino di Renate) e Luigi Dittonghi (primo cittadino di Veduggio con Colzano) erano presenti anche il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, il consigliere regionale Alessandro Corbetta, e il consigliere provinciale Claudio Rebosio. "L'inaugurazione del nuovo comando associato della polizia locale “Bevera Briantea” – Renate e Veduggio con Colzano - ha dichiarato Molteni - rappresenta una giornata importante per l'intera comunità. Un presidio di sicurezza e di legalità, di prevenzione e deterrenza. La sicurezza non è mai un costo ma è un bene che va protetto, un diritto che va garantito, un valore che va preservato. Un risultato importante raggiunto grazie all'ottimo lavoro di una classe dirigente attenta e capace". Nicola Molteni inoltre ha insistito sulla necessità di sviluppare sinergie e collaborazione tra le diverse forze di polizia nell’ottica di sostenere il valore della 'sicurezza urbana' attraverso i fondi sulla videosorveglianza che il ministero dell’Interno ogni anno mette a disposizione delle amministrazioni locali.

"Oggi - ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Corbetta - è una bella giornata per la Brianza e personalmente è una grande soddisfazione vedere questo progetto concretizzarsi. Grazie alla collaborazione tra comune, RFI e Regione, l'aver portato il comando di polizia locale associata di Renate e Veduggio all’interno di questa stazione è stata una duplice vittoria perché, da un lato, è stata data una nuova sede operativa agli agenti e dall’altro siamo riusciti a garantire un presidio fisso di sicurezza all’interno della stazione, che si inserisce su una tratta molto importante come la Milano-Monza-Molteno-Lecco. In un momento in cui la sicurezza fuori e dentro le stazioni, e sui mezzi pubblici, è un’emergenza nazionale, sono convinto che oggi abbiamo realizzato qualcosa di davvero molto positivo per la sicurezza dei cittadini. Per questo motivo ringrazio il sindaco Rigamonti, la sua maggioranza e tutti i soggetti che hanno contribuito a realizzare questo nuovo presidio”.

Corbetta ha infine sottolineato un obiettivo per i prossimi anni di legislatura. "La Lega in Lombardia continuerà a lavorare sul tema della sicurezza. Vogliamo favorire sempre di più la nascita di comandi di polizia locale all’interno delle stazioni ferroviarie, o comunque incentivare la nascita di sedi di associazioni locali e attività economiche. Siamo convinti, infatti, che il degrado e l'insicurezza, spesso presenti in questi luoghi, si possano risolvere grazie a stazioni più vive e presidiate, così da garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini che quotidianamente usano i mezzi pubblici per lavorare, studiare e spostarsi in Lombardia”.