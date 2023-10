In Brianza arriva un nuovo supermercato

Nel piccolo comune brianzolo che conta meno di 8mila abitanti un vero ancora non c'è. Ma arriverà. A Lazzate la giunta comunale ha avviato l’iter di modifica dello strumento urbanistico vigente e l’attuazione della verifica di assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica), dopo la presentazione di istanza di una società interessata a realizzare una media superficie di vendita, fino a 1500 metri quadri, del settore alimentare.

Dove sarà costruito il nuovo supermercato

L’area individuata dalla società One Italy Srl si trova in via Monte Bianco ed è una superficie che rientra in un piano attuativo a destinazione commerciale risalente a oltre 15 anni fa e mai decollato fino ad oggi. L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere l’istanza presentata dalla società in questione, considerando che “pur in presenza di realtà commerciali di vicinato che offrono un servizio puntuale e di qualità, l’incremento del numero degli abitanti verificatosi sin dagli anni 2000 non è stato accompagnato da adeguato incremento delle realtà commerciali, causa questo della ricerca del soddisfacimento dei bisogni alimentari e non al di fuori del territorio comunale” -come si legge testualmente nella delibera.

“Ad oggi, purtroppo, a Lazzate resta attivo un solo negozio di vicinato per gli alimentari e l’esigenza di avere un supermercato è stata tra quelle più indicate dai cittadini durante la campagna elettorale” -spiega il sindaco Andrea Monti. “Per questo motivo, abbiamo colto favorevolmente l’opportunità che ci viene presentata dalla società proponente, che va ad insistere su un’area già da tempo individuata come espansione commerciale e produttiva, pur con un piano rimasto inattuato per oltre 15 anni. Significa che non ci sarà ulteriore nuovo consumo di suolo, andremo ad occupare aree già impegnate dalla pianificazione urbanistica. L’intervento che verrà realizzato dalla società One Italy srl, prevede la costruzione di un supermercato della catena Tigros; tengo a precisare che non sarà presente nessuna senza galleria commerciale interna, per non creare danno al nostro tessuto commerciale esistente. Siamo solo nella prima fase, in cui abbiamo ricevuto una richiesta, che dovrà ancora essere valutata ed eventualmente approvata nei vari passaggi richiesti dall’iter. Nel caso fosse conclusa positivamente, questa operazione garantirà naturalmente una ricaduta positiva in termini di servizi ai cittadini e diverse decine di occupati sul territorio. Soprattutto porterà un consistente introito per il Comune in termini di oneri di urbanizzazione, che intendiamo destinare totalmente alla realizzazione della parte pubblica del Progetto Lazzate 2030, con un ulteriore innalzamento del livello di qualità dei servizi e degli spazi pubblici del centro, anche per sostenere le opportunità di crescita e di appeal del nostro commercio di vicinato, attraverso un ulteriore miglioramento del nostro Borgo”.