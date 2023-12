Lo spettacolo delle nuvole arcobaleno nel cielo di Monza: cosa sono e perché si formano

Le nuvole venerdì 22 dicembre nel cielo di Monza (e non solo) si sono tinte dei colori dell'arcobaleno. E a qualcuno sono sembrate talmente iridescenti da somigliare a un piccolo specchio nell'azzurro del cielo di una giornata caratterizzata dal vento. Non si è trattato di immaginazione ma il cielo si è mostrato davvero così e il fenomeno ha anche un nome: nuvole iridescenti.

Che cos'è il fenomeno delle nuvole arcobaleno

A spiegarci di cosa si tratta sono stati ancora una volta gli esperti di 3Bmeteo.it. "Nel giorno del solstizio d'inverno, una vera e propria tempesta di Föhn sta investendo il Nord Italia. Nel corso del pomeriggio spettacolari e coloratissime nubi iridescenti hanno fatto la loro comparsa sulle regioni di Nordovest, specie in Piemonte e Lombardia. Di norma si tratta di nubi alte (perlopiù altocumuli e altostrati), costituite in prevalenza da minuscoli cristalli di ghiaccio, che scompongono la luce come dei prismi ottici. La straordinaria varietà di colori e sfumature dipende dai complessi processi di riflessione e rifrazione della luce, secondo angoli specifici, causati dalle piccolissime particelle allo stato solido che compongono la nube. Un fenomeno ottico-atmosferico particolarmente suggestivo, che ricorda per sommi capi quello dell'arcobaleno.

FOTO - Nubi riprese dalla Lombardia, nell'area dell'Adda - Foto 3Bmeteo.it

"Non è del tutto da escludere l'ipotesi - da verificare attentamente nelle prossime ore - di un interessamento diretto della stratosfera, là dove la formazione di nuvolosità è decisamente più rara a causa della scarsa presenza di umidità" proseguono gli esperti di 3Bmeteo.it. Sui cieli europei potrebbero aver fatto la loro comparsa le nubi stratosferiche polari, note anche come nubi madreperlacee per il loro aspetto iridescente. Si sviluppano attorno ai 15.000 - 25.000 metri di quota sulla verticale dei Poli, a temperature inferiori ai -78/-80°C: valori estremi che consentono la condensazione di misture naturali di acqua e acido nitrico.

Perchè appaiono arcobaleno

"A causa della loro altitudine e dell'effetto della curvatura terrestre, le nubi stratosferiche ricevono luce solare al di sotto dell'orizzonte visibile, risultando luminose prima dell'alba e fino a due ore dopo il tramonto. I loro colori derivano dagli aghi di ghiaccio che compongono la nube. La loro superficie va a supportare quelle reazioni chimiche che portano - in concomitanza con il ritorno dei raggi solari in primavera alle latitudini polari - alla distruzione dell'ozono e alla formazione del buco dell'ozono stratosferico"