Mascherina obbligatoria all’aperto a Vimercate, multe fino a mille euro

A Vimercate mascherina obbligatoria anche all’aperto. Il sindaco Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree (mascherina) all’aperto per il rispetto della normativa anti- Covid-19 in città alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica in seguito all’aumento dei contagi.

Dove e quando indossare la mascherina

Il provvedimento impone l’obbligo da mercoledì 22 dicembre a venerdì 7 gennaio 2022, salvo proroghe, di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nell’area pedonale (comprendente piazza Roma, piazza Santo Stefano, via Torre, via Crispi, via Santa Marta , via Leonardo Da Vinci, via Papa Giovanni XXIII ), nella zona a traffico limitato (comprendente le vie Vittorio Emanuele II, Roma , Pierino Colombo, Madonnina , Cavour).

- dalle ore 00:00 alle ore 24:00; anche nelle zone di particolare rilievo commerciale: piazza Castellana; piazza Unità d’Italia; piazza Giovanni Paolo II; piazza San Lorenzo; primo tratto di via Mazzini, da Piazza Santo Stefano a via Pinamonte; via Garibaldi; Largo Europa; piazzale Marconi; piazza del Linificio.

Obbligo da osservare anche nell’area del mercato del venerdì e dei mercatini o di altre iniziative commerciali/manifestazioni che si terranno nel centro storico.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021: i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e alle persone che devono comunicare con una persona disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aree vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione.

Multe fino a mille euro

I controlli per il rispetto dell'ordinanza saranno effettuati dagli agenti della polizia locale e dalle altre forze dell'ordine. La violazione delle disposizioni dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro.