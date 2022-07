Cani aggrediscono e uccidono Bianchina, l'oca più famosa dei giardini reali

"Ora basta". Si conclude così, con un'espressione che lascia poco spazio alle interpretazioni, il post pubblicato dalla "Leidaa" Monza e Brianza che ha denunciato la morte di Bianchina, una delle oche del laghetto dei giardini della villa reale. "Ci segnalano oggi l'ennesimo ritrovamento di una delle oche presenti nel laghetto in villa reale a Monza uccisa da un cane lasciato libero senza guinzaglio e sfuggito probabilmente al controllo del proprietario" si legge sui social network.



La Leidaa chiede un incontro con il sindaco



La morte di Bianchina è solo l'ultima in ordine di tempo. Solo poche settimane fa infati è stata ritrovata un'altra ochetta uccisa e trovata decapitata. La situazione sta diventando insostenibile. "La sezione Leidaa Monza e Brianza pubblicamente richiede quanto prima un incontro con il sindaco e con l'assessore di competenza delegato al benessere degli animali che speriamo venga nominato quanto prima" è stata la richiesta delle associazioni.

La denuncia: servono più controlli

Nel post dell'associazione animalista si chiede un intervento immediato con una soluzione al problema. "Richiediamo per l'ennesima volta più controlli e sanzioni a chi non rispetta il regolamento del parco e dei giardini della villa reale. Non vorremmo trovarci costretti a richiedere il divieto d'ingresso ai cani nei giardini della villa per colpa di proprietari irrispettosi dei regolamenti senza un briciolo di educazione e rispetto degli animali che popolano il nostro polmone verde". Una situazione frutto non solo dei mancati controlli ma anche della poca cura dei cani da parte dei loro proprietari. "Siamo amareggiati, delusi e arrabbiati non solo per i mancati controlli ma anche nei confronti di chi possiede un cane e non ha il minimo senso di responsabilità per gestirlo.