"C'è un ladro" ma era un uomo che aveva occupato una casa (con la droga): arrestato

Una segnalazione per un presunto furto si è conclusa con un arresto, con un 35enne nei guai per aver occupato abusivamente un'abitazione. Con della droga al seguito e un permesso di soggiorno farlso.

Si tratta di un 35enne di origine marocchina, sorpreso lo scorso 28 aprile a Monza dalla polizia all'interno di un immobile Aler in quel momento vuoto. Già più volte denunciato per reati contro il patrimonio, lesioni personali a seguito di una rissa in una sala slot e danneggiamento, il 35enne in passato si era spacciato per cittadino egiziano e per questo motivo sebbene rimpatriato con volo charter, non era stato riconosciuto dalle autorità egiziane. Perchè egiziano non era.

A fine aprile è stato arrestato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso Pubblico della questura a seguito di richiesta di intervento per un tentato furto in abitazione, poi rivelatosi un tentativo di occupazione abusiva. Insieme all'uomo all'interno dell'abitazione la polizia ha trovato della droga, un panetto di hashish del peso di 87 grammi, 175 euro, e un permesso di soggiorno risultato contraffatto. L'uomo è stato accompagnato al CPR di Milano per il rimpatrio.

Si tratta di uno dei sette provvedimenti adottati dal questore per l'allontanamento di cittadini ritenuti "socialmente pericolosi" avvenuto negli ultimi sette giorni.