L'uomo che occupa abusivamente la casa di un'anziana in Brianza

Un intervento per un presunto allaccio non regolare e un furto di corrente elettrica a Seregno si è concluso con la scoperta di un'occupazione abusiva. Gli agenti della polizia locale sono infatti giunti in via Giusti per una verifica in seguito alla segnalazione di un cittadino, che riferiva di un presunto furto di energia elettrica. E gli accertamenti hanno subito portato il personale del comando di via Umberto I alla porta dell'abitazione dove un uomo aveva preso possesso di un immobile di proprietà di un'anziana signora.

Dopo le verifiche del caso, al momento dell'accesso nell'appartamento è stata riscontrata una situazione di degrado in seguito all’occupazione abusiva da parte di un uomo di origine straniera, irregolare sul territorio e già noto al comando per illeciti precedentemente contestati. Durante le operazioni gli agenti rinvenivano nell’appartamento anche un piccolo quantitativo di marjuana, droga verosimilmente detenuta per uso personale. L'uomo è stato condotto in questura per il fotosegnalamento e successivamente è stato denunciato dalla polizia locale per i reati lui contestati in materia di immigrazione e occupazione abusiva. L’immobile è tornato così nella disponibilità dell’anziana proprietaria.